Курс валют у Луцьку 24 серпня
Сьогодні, 09:20
24 серпня готівковий курс долара становить 38.20, продають його за 38.80.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.85, а продають за 42.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.25, а продають за 9.40.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.85, а продають за 42.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.25, а продають за 9.40.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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