На Волині – смертельна ДТП: водія деблокували рятувальники





Про це повідомляє ДСНС Волині.



О 08:03 до служби 101 надійшло повідомлення про ДТП в селі Оконськ Маневицької громади Камінь-Каширського району, де легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.



Рятувальники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі виїхали на місце події на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі, за допомогою обладнання на його борту деблокували тіло водія, передали медикам, але врятувати людину було вже неможливо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 24 серпня на Маневиччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомляє ДСНС Волині.О 08:03 до служби 101 надійшло повідомлення про ДТП в селі Оконськ Маневицької громади Камінь-Каширського району, де легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.Рятувальники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі виїхали на місце події на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі, за допомогою обладнання на його борту деблокували тіло водія, передали медикам, але врятувати людину було вже неможливо.

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