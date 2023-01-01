На Волині – смертельна ДТП: водія деблокували рятувальники

На Волині – смертельна ДТП: водія деблокували рятувальники
Вранці 24 серпня на Маневиччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє ДСНС Волині.

О 08:03 до служби 101 надійшло повідомлення про ДТП в селі Оконськ Маневицької громади Камінь-Каширського району, де легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.

Рятувальники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі виїхали на місце події на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі, за допомогою обладнання на його борту деблокували тіло водія, передали медикам, але врятувати людину було вже неможливо.

На Волині – смертельна ДТП: водія деблокували рятувальники
На Волині – смертельна ДТП: водія деблокували рятувальники

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Теги: ДТП, смерть, Волинь
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