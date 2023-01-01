Завтра на Волині зустрічатимуть загиблого Героя Богдана Гаврилюка

Богдана Гаврилюка.



Про це



"О 09:00 кортеж із тілом бійця вирушить із міста Луцьк до Угринова, де він навчався і проживав. Прохання до всіх небайдужих жителів громади створити живий коридор, аби гідно зустріти та провести в останню путь молодого Героя.



Орієнтуємося на 09:30+- по автотрасі Луцьк-Львів: Несвіч - Чаруків - Городище - Угринів.



Потому на подвір'ї рідної домівки відбудеться церемонія прощання із Богданом Гаврилюком - рідною людиною, другом, однокласником, односельчанином, побратимом...



Потому траурний кортеж відправиться на Рівненщину, де, поруч із рідними, і поховають молодого бійця.



Прийдіть, приклоніть коліно, схиліть голову та віддайте останню шану загиблому захиснику України", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 25 серпня, Городищенська громада у скорботі зустрічатиме загиблого захисника УкраїниПро це повідомили у громаді."О 09:00 кортеж із тілом бійця вирушить із міста Луцьк до Угринова, де він навчався і проживав. Прохання до всіх небайдужих жителів громади створити живий коридор, аби гідно зустріти та провести в останню путь молодого Героя.Орієнтуємося на 09:30+- по автотрасі Луцьк-Львів: Несвіч - Чаруків - Городище - Угринів.Потому на подвір'ї рідної домівки відбудеться церемонія прощання із Богданом Гаврилюком - рідною людиною, другом, однокласником, односельчанином, побратимом...Потому траурний кортеж відправиться на Рівненщину, де, поруч із рідними, і поховають молодого бійця.Прийдіть, приклоніть коліно, схиліть голову та віддайте останню шану загиблому захиснику України", - йдеться в повідомленні.

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