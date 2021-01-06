У ранковій ДТП на Волині загинув житель Рівненщини

У ранковій ДТП на Волині загинув житель Рівненщини
Сьогодні, 24 серпня, у ДТП, що трапилася у Камінь-Каширському районі, загинув житель Рівненщини.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Сьогодні вранці близько 08:00 години на перехресті доріг сполученням Маневичі–Луцьк та Київ–Ковель–Ягодин, неподалік села Оконськ, 33-річний водій Volkswagen Passat зіткнувся із вантажівкою Volvo, під керуванням 49-річного жителя Ковельського району.

Внаслідок автопригоди водій легковика, житель Рівненщини, від отриманих травм загинув.

На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини ДТП.

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Теги: ДТП, смерть, аварія, Волинь
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