У ранковій ДТП на Волині загинув житель Рівненщини

ДТП, що трапилася у Камінь-Каширському районі, загинув житель Рівненщини.



Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.



Сьогодні вранці близько 08:00 години на перехресті доріг сполученням Маневичі–Луцьк та Київ–Ковель–Ягодин, неподалік села Оконськ, 33-річний водій Volkswagen Passat зіткнувся із вантажівкою Volvo, під керуванням 49-річного жителя Ковельського району.



Внаслідок автопригоди водій легковика, житель Рівненщини, від отриманих травм загинув.



На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 24 серпня, у, загинув житель Рівненщини.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.Сьогодні вранці близько 08:00 години на перехресті доріг сполученням Маневичі–Луцьк та Київ–Ковель–Ягодин, неподалік села Оконськ, 33-річний водій Volkswagen Passat зіткнувся із вантажівкою Volvo, під керуванням 49-річного жителя Ковельського району.Внаслідок автопригоди водій легковика, житель Рівненщини, від отриманих травм загинув.На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини ДТП.

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