Сили оборони знищили за минулу добу 340 окупантів і 20 БпЛА ворога





Про це повідомляє Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.23 орієнтовно склали:



‒ особового складу ‒ близько 259160 (+340) осіб,

‒ танків ‒ 4375 (+2) од,

‒ бойових броньованих машин ‒ 8511 (+23) од,

‒ артилерійських систем – 5333 (+15) од,

‒ РСЗВ – 723 (+1) од,

‒ засобів ППО ‒ 494 (+3) од,

‒ літаків – 315 (+0) од,

‒ гелікоптерів – 316 (+0) од,

‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20) од,

‒ крилатих ракет ‒ 1406 (+0) од,

‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28) од,

‒ спеціальної техніки ‒ 801 (+1) од.

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