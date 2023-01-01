Сили оборони знищили за минулу добу 340 окупантів і 20 БпЛА ворога
Сьогодні, 09:30
За минулу добу Сили оборони знищили ще 340 загарбників, 20 безпілотників, 23 ББМ та іншу техніку ворога.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 259160 (+340) осіб,
‒ танків ‒ 4375 (+2) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 8511 (+23) од,
‒ артилерійських систем – 5333 (+15) од,
‒ РСЗВ – 723 (+1) од,
‒ засобів ППО ‒ 494 (+3) од,
‒ літаків – 315 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 316 (+0) од,
‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20) од,
‒ крилатих ракет ‒ 1406 (+0) од,
‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 801 (+1) од.
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Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 259160 (+340) осіб,
‒ танків ‒ 4375 (+2) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 8511 (+23) од,
‒ артилерійських систем – 5333 (+15) од,
‒ РСЗВ – 723 (+1) од,
‒ засобів ППО ‒ 494 (+3) од,
‒ літаків – 315 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 316 (+0) од,
‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20) од,
‒ крилатих ракет ‒ 1406 (+0) од,
‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 801 (+1) од.
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