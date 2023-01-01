На Волині – пожежа у житловому будинку: дитина гралася з вогнем
Сьогодні, 18:20
У будинку на Волині виникла пожежа через дитячі пустощі.
Про це повідомляє ДСНС Волині.
Сьогодні о 13:58 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Камінь-Каширський. На місце виклику направлено рятувальників 8-ї Державної пожежо-рятувальної частини з райцентру.
По прибуттю встановлено, що пожежа виникла на першому поверсі в одній із кімнат будинку. Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців о 14:33 пожежу ліквідовано за допомогою одного водяного ствола. Загиблих та травмованих внаслідок пожежі, на щастя, немає.
Причина події - дитячі пустощі з вогнем. Малолітня дитина перебувала сама вдома, без нагляду дорослих. На щастя, мати дитини вчасно прийшла додому та вивела дитину з будинку і викликала рятувальників.
Волинські рятувальники вкотре наголошують: не залишайте без нагляду дітей, їхня безпека у ваших руках.
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Про це повідомляє ДСНС Волині.
Сьогодні о 13:58 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Камінь-Каширський. На місце виклику направлено рятувальників 8-ї Державної пожежо-рятувальної частини з райцентру.
По прибуттю встановлено, що пожежа виникла на першому поверсі в одній із кімнат будинку. Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців о 14:33 пожежу ліквідовано за допомогою одного водяного ствола. Загиблих та травмованих внаслідок пожежі, на щастя, немає.
Причина події - дитячі пустощі з вогнем. Малолітня дитина перебувала сама вдома, без нагляду дорослих. На щастя, мати дитини вчасно прийшла додому та вивела дитину з будинку і викликала рятувальників.
Волинські рятувальники вкотре наголошують: не залишайте без нагляду дітей, їхня безпека у ваших руках.
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