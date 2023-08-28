Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 серпня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 28 серпня, на Волині очікують мінливу хмарність. Прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ та грозу.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер – північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 16-21°, вдень – 30-35°.
За даними Sinoptik, у Луцьку хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +18° до +32°.
Народний прогноз погоди: 28 серпня відзначається свято Успіння Пресвятої Богородиці. З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже – чекай негоди на старе (з 14 до 21 вересня). Якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер – північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 16-21°, вдень – 30-35°.
За даними Sinoptik, у Луцьку хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +18° до +32°.
Народний прогноз погоди: 28 серпня відзначається свято Успіння Пресвятої Богородиці. З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже – чекай негоди на старе (з 14 до 21 вересня). Якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж.
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