Як перекупники наживаються на квитках на потяг до Варшави. ВІДЕО
Сьогодні, 20:23
Сервіс налаштували у такий спосіб, що більшість квитків скуповують перекупники і перепродають за втричі вищою ціною.
Чому «Укрзалізниця» толерує проблему перекупів та як купити квиток офіційно і за його справжню ціну, – у сюжеті ТСН.
Проблема дістатись до Варшави. Немає квитків на потяг. Тривалі спілкування і консультації з тур агентами – і на людей виходять перекупники. В один із месенджерів пишуть та обіцяють за чотири тисячі гривень дістати квиток на будь-яку дату.
Виявляється, що такі випадки не поодинокі – пасажирам доводиться переплачувати за квиток до Варшави.
Знайти ділків, що допоможуть придбати квиток на поїзд – не складно. Будь-який сайт безплатних оголошень. Кілька клацань мишкою – і ми вже замовляємо квиток у Варшаву.
В «Укрзалізниці» радять купувати квитки заздалегідь. Стверджують, що борються із перекупниками. Їм нібито ускладнили процедуру переоформлення квитка. А ще зробили застосунок – тут, за словами чиновника нібито можна без проблем придбати квитки. І цей застосунок не дозволяє ними спекулювати.
Але якщо і в застосунку не вдалось купити – то є вихід: без купюр і склейок.
Журналісти запитали у правоохоронних органів – чи розслідують вони схеми реалізації квитків на поїзди за кордон. Відповідь отримали негативну: ніхто не звертався – відповідно і потерпілих немає. Разом із тим, шляхом простих арифметичних розрахунків, можна припустити, що перекупники отримують у середньому 200 тисяч гривень чистого прибутку лише з одного потяга.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Чому «Укрзалізниця» толерує проблему перекупів та як купити квиток офіційно і за його справжню ціну, – у сюжеті ТСН.
Проблема дістатись до Варшави. Немає квитків на потяг. Тривалі спілкування і консультації з тур агентами – і на людей виходять перекупники. В один із месенджерів пишуть та обіцяють за чотири тисячі гривень дістати квиток на будь-яку дату.
Виявляється, що такі випадки не поодинокі – пасажирам доводиться переплачувати за квиток до Варшави.
Знайти ділків, що допоможуть придбати квиток на поїзд – не складно. Будь-який сайт безплатних оголошень. Кілька клацань мишкою – і ми вже замовляємо квиток у Варшаву.
В «Укрзалізниці» радять купувати квитки заздалегідь. Стверджують, що борються із перекупниками. Їм нібито ускладнили процедуру переоформлення квитка. А ще зробили застосунок – тут, за словами чиновника нібито можна без проблем придбати квитки. І цей застосунок не дозволяє ними спекулювати.
Але якщо і в застосунку не вдалось купити – то є вихід: без купюр і склейок.
Журналісти запитали у правоохоронних органів – чи розслідують вони схеми реалізації квитків на поїзди за кордон. Відповідь отримали негативну: ніхто не звертався – відповідно і потерпілих немає. Разом із тим, шляхом простих арифметичних розрахунків, можна припустити, що перекупники отримують у середньому 200 тисяч гривень чистого прибутку лише з одного потяга.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як перекупники наживаються на квитках на потяг до Варшави. ВІДЕО
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 серпня
Сьогодні, 20:00
На Волині – пожежа у житловому будинку: дитина гралася з вогнем
Сьогодні, 18:20
У Луцьку розшукують безвісти зниклу жінку
Сьогодні, 17:30
Медіа