Як перекупники наживаються на квитках на потяг до Варшави. ВІДЕО

Як перекупники наживаються на квитках на потяг до Варшави. ВІДЕО
Сервіс налаштували у такий спосіб, що більшість квитків скуповують перекупники і перепродають за втричі вищою ціною.

Чому «Укрзалізниця» толерує проблему перекупів та як купити квиток офіційно і за його справжню ціну, – у сюжеті ТСН.

Проблема дістатись до Варшави. Немає квитків на потяг. Тривалі спілкування і консультації з тур агентами – і на людей виходять перекупники. В один із месенджерів пишуть та обіцяють за чотири тисячі гривень дістати квиток на будь-яку дату.

Виявляється, що такі випадки не поодинокі – пасажирам доводиться переплачувати за квиток до Варшави.

Знайти ділків, що допоможуть придбати квиток на поїзд – не складно. Будь-який сайт безплатних оголошень. Кілька клацань мишкою – і ми вже замовляємо квиток у Варшаву.

В «Укрзалізниці» радять купувати квитки заздалегідь. Стверджують, що борються із перекупниками. Їм нібито ускладнили процедуру переоформлення квитка. А ще зробили застосунок – тут, за словами чиновника нібито можна без проблем придбати квитки. І цей застосунок не дозволяє ними спекулювати.

Але якщо і в застосунку не вдалось купити – то є вихід: без купюр і склейок.

Журналісти запитали у правоохоронних органів – чи розслідують вони схеми реалізації квитків на поїзди за кордон. Відповідь отримали негативну: ніхто не звертався – відповідно і потерпілих немає. Разом із тим, шляхом простих арифметичних розрахунків, можна припустити, що перекупники отримують у середньому 200 тисяч гривень чистого прибутку лише з одного потяга.


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Теги: потяг, квитки, Варшава, УЗ
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