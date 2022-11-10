Як перекупники наживаються на квитках на потяг до Варшави. ВІДЕО





Чому «Укрзалізниця» толерує проблему перекупів та як купити квиток офіційно і за його справжню ціну, – у сюжеті



Проблема дістатись до Варшави. Немає квитків на потяг. Тривалі спілкування і консультації з тур агентами – і на людей виходять перекупники. В один із месенджерів пишуть та обіцяють за чотири тисячі гривень дістати квиток на будь-яку дату.



Виявляється, що такі випадки не поодинокі – пасажирам доводиться переплачувати за квиток до Варшави.



Знайти ділків, що допоможуть придбати квиток на поїзд – не складно. Будь-який сайт безплатних оголошень. Кілька клацань мишкою – і ми вже замовляємо квиток у Варшаву.



В «Укрзалізниці» радять купувати квитки заздалегідь. Стверджують, що борються із перекупниками. Їм нібито ускладнили процедуру переоформлення квитка. А ще зробили застосунок – тут, за словами чиновника нібито можна без проблем придбати квитки. І цей застосунок не дозволяє ними спекулювати.



Але якщо і в застосунку не вдалось купити – то є вихід: без купюр і склейок.



Журналісти запитали у правоохоронних органів – чи розслідують вони схеми реалізації квитків на поїзди за кордон. Відповідь отримали негативну: ніхто не звертався – відповідно і потерпілих немає. Разом із тим, шляхом простих арифметичних розрахунків, можна припустити, що перекупники отримують у середньому 200 тисяч гривень чистого прибутку лише з одного потяга.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сервіс налаштували у такий спосіб, що більшість квитків скуповують перекупники і перепродають за втричі вищою ціною.Чому «Укрзалізниця» толерує проблему перекупів та як купити квиток офіційно і за його справжню ціну, – у сюжеті ТСН Проблема дістатись до Варшави. Немає квитків на потяг. Тривалі спілкування і консультації з тур агентами – і на людей виходять перекупники. В один із месенджерів пишуть та обіцяють за чотири тисячі гривень дістати квиток на будь-яку дату.Виявляється, що такі випадки не поодинокі – пасажирам доводиться переплачувати за квиток до Варшави.Знайти ділків, що допоможуть придбати квиток на поїзд – не складно. Будь-який сайт безплатних оголошень. Кілька клацань мишкою – і ми вже замовляємо квиток у Варшаву.В «Укрзалізниці» радять купувати квитки заздалегідь. Стверджують, що борються із перекупниками. Їм нібито ускладнили процедуру переоформлення квитка. А ще зробили застосунок – тут, за словами чиновника нібито можна без проблем придбати квитки. І цей застосунок не дозволяє ними спекулювати.Але якщо і в застосунку не вдалось купити – то є вихід: без купюр і склейок.Журналісти запитали у правоохоронних органів – чи розслідують вони схеми реалізації квитків на поїзди за кордон. Відповідь отримали негативну: ніхто не звертався – відповідно і потерпілих немає. Разом із тим, шляхом простих арифметичних розрахунків, можна припустити, що перекупники отримують у середньому 200 тисяч гривень чистого прибутку лише з одного потяга.

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