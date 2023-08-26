Українські військові вважають, що прорвали найскладнішу лінію оборони на півдні, – Reuters
Сьогодні, 06:02
Українські сили вважають, що вони прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні і тепер зможуть просуватися швидше, повідомив Reuters командир, який воює на півдні.
У червні Україна почала контрнаступ, але добре підготовлені лінії оборони Росії, посилені мінними полями, сповільнили їхнє просування на південь до Азовського моря, пише LB.ua.
Українські сили заявили в середу, що підняли державний прапор у селищі Роботине на півдні Запорізької області, приблизно за 10 км на південь від прифронтового міста Оріхів.
«Ми не зупиняємось на цьому», — сказав командир, який привів частину військ у Роботине і використовує позивний «Скала», що є однойменною назвою батальйону, який він очолює.
«Далі у нас (місто) Бердянськ, а далі. Я відразу дав зрозуміти своїм бійцям: наша мета — не Роботине, наша мета — (Азовське море)».
Роботине знаходиться приблизно в 100 км від Бердянська, порту на березі Азовського моря, і в 85 км від стратегічного міста Мелітополя. Обидва окуповані російськими військами після повномасштабного вторгнення Москви в лютому минулого року.
Москва не підтвердила, що Україна просунулася в Роботиному.
Минулого тижня офіційний представник США заявив, що українські війська, мабуть, не зможуть досягти та відбити Мелітополь у своєму контрнаступі, спрямованому на розкол російських сил на півдні.
Цього тижня, захищаючи стратегію України, президент Володимир Зеленський відкинув припущення про те, що війська його країни розведені надто рідко, і повторив свою віру в те, що Київ поверне собі всю українську територію, яку захопила Москва.
"Ми пройшли основні дороги, які були заміновані. Ми підходимо до тих рубежів, де ми можемо йти (вперед). Я впевнений, що звідси ми підемо швидше", - сказав Скала.
Він сказав, що два будинки все ще знаходяться під контролем Росії в Роботині: «Ми воюємо за них, і тоді ми матимемо повний контроль (над Роботиним)».
Скала сказав, що українські війська зараз увійшли на території, де були лише групи «російського матеріально-технічного забезпечення», і де він чітко дав зрозуміти, що не очікує, що оборону росії буде так важко прорвати.
Нагадаємо, нещодавно видання The Guardian повідомило, що Залужний провів зустріч із командуванням НАТО на польсько-українському кордоні. Союзники обговорили наступ України та довгострокову стратегію війни.
Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що друга лінія оборони РФ на Запоріжжі може бути слабшою за першу. У Росії, ймовірно, не вистачає оперативних резервів.
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У червні Україна почала контрнаступ, але добре підготовлені лінії оборони Росії, посилені мінними полями, сповільнили їхнє просування на південь до Азовського моря, пише LB.ua.
Українські сили заявили в середу, що підняли державний прапор у селищі Роботине на півдні Запорізької області, приблизно за 10 км на південь від прифронтового міста Оріхів.
«Ми не зупиняємось на цьому», — сказав командир, який привів частину військ у Роботине і використовує позивний «Скала», що є однойменною назвою батальйону, який він очолює.
«Далі у нас (місто) Бердянськ, а далі. Я відразу дав зрозуміти своїм бійцям: наша мета — не Роботине, наша мета — (Азовське море)».
Роботине знаходиться приблизно в 100 км від Бердянська, порту на березі Азовського моря, і в 85 км від стратегічного міста Мелітополя. Обидва окуповані російськими військами після повномасштабного вторгнення Москви в лютому минулого року.
Москва не підтвердила, що Україна просунулася в Роботиному.
Минулого тижня офіційний представник США заявив, що українські війська, мабуть, не зможуть досягти та відбити Мелітополь у своєму контрнаступі, спрямованому на розкол російських сил на півдні.
Цього тижня, захищаючи стратегію України, президент Володимир Зеленський відкинув припущення про те, що війська його країни розведені надто рідко, і повторив свою віру в те, що Київ поверне собі всю українську територію, яку захопила Москва.
"Ми пройшли основні дороги, які були заміновані. Ми підходимо до тих рубежів, де ми можемо йти (вперед). Я впевнений, що звідси ми підемо швидше", - сказав Скала.
Він сказав, що два будинки все ще знаходяться під контролем Росії в Роботині: «Ми воюємо за них, і тоді ми матимемо повний контроль (над Роботиним)».
Скала сказав, що українські війська зараз увійшли на території, де були лише групи «російського матеріально-технічного забезпечення», і де він чітко дав зрозуміти, що не очікує, що оборону росії буде так важко прорвати.
Нагадаємо, нещодавно видання The Guardian повідомило, що Залужний провів зустріч із командуванням НАТО на польсько-українському кордоні. Союзники обговорили наступ України та довгострокову стратегію війни.
Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що друга лінія оборони РФ на Запоріжжі може бути слабшою за першу. У Росії, ймовірно, не вистачає оперативних резервів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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