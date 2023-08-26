Українські військові вважають, що прорвали найскладнішу лінію оборони на півдні, – Reuters





У червні Україна почала контрнаступ, але добре підготовлені лінії оборони Росії, посилені мінними полями, сповільнили їхнє просування на південь до Азовського моря, пише



Українські сили заявили в середу, що підняли державний прапор у селищі Роботине на півдні Запорізької області, приблизно за 10 км на південь від прифронтового міста Оріхів.



«Ми не зупиняємось на цьому», — сказав командир, який привів частину військ у Роботине і використовує позивний «Скала», що є однойменною назвою батальйону, який він очолює.



«Далі у нас (місто) Бердянськ, а далі. Я відразу дав зрозуміти своїм бійцям: наша мета — не Роботине, наша мета — (Азовське море)».



Роботине знаходиться приблизно в 100 км від Бердянська, порту на березі Азовського моря, і в 85 км від стратегічного міста Мелітополя. Обидва окуповані російськими військами після повномасштабного вторгнення Москви в лютому минулого року.



Москва не підтвердила, що Україна просунулася в Роботиному.



Минулого тижня офіційний представник США заявив, що українські війська, мабуть, не зможуть досягти та відбити Мелітополь у своєму контрнаступі, спрямованому на розкол російських сил на півдні.



Цього тижня, захищаючи стратегію України, президент Володимир Зеленський відкинув припущення про те, що війська його країни розведені надто рідко, і повторив свою віру в те, що Київ поверне собі всю українську територію, яку захопила Москва.



"Ми пройшли основні дороги, які були заміновані. Ми підходимо до тих рубежів, де ми можемо йти (вперед). Я впевнений, що звідси ми підемо швидше", - сказав Скала.



Він сказав, що два будинки все ще знаходяться під контролем Росії в Роботині: «Ми воюємо за них, і тоді ми матимемо повний контроль (над Роботиним)».



Скала сказав, що українські війська зараз увійшли на території, де були лише групи «російського матеріально-технічного забезпечення», і де він чітко дав зрозуміти, що не очікує, що оборону росії буде так важко прорвати.



Нагадаємо, нещодавно видання The Guardian повідомило, що Залужний провів зустріч із командуванням НАТО на польсько-українському кордоні. Союзники обговорили наступ України та довгострокову стратегію війни.



Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що друга лінія оборони РФ на Запоріжжі може бути слабшою за першу. У Росії, ймовірно, не вистачає оперативних резервів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські сили вважають, що вони прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні і тепер зможуть просуватися швидше, повідомив Reuters командир, який воює на півдні.У червні Україна почала контрнаступ, але добре підготовлені лінії оборони Росії, посилені мінними полями, сповільнили їхнє просування на південь до Азовського моря, пише LB.ua Українські сили заявили в середу, що підняли державний прапор у селищі Роботине на півдні Запорізької області, приблизно за 10 км на південь від прифронтового міста Оріхів.«Ми не зупиняємось на цьому», — сказав командир, який привів частину військ у Роботине і використовує позивний «Скала», що є однойменною назвою батальйону, який він очолює.«Далі у нас (місто) Бердянськ, а далі. Я відразу дав зрозуміти своїм бійцям: наша мета — не Роботине, наша мета — (Азовське море)».Роботине знаходиться приблизно в 100 км від Бердянська, порту на березі Азовського моря, і в 85 км від стратегічного міста Мелітополя. Обидва окуповані російськими військами після повномасштабного вторгнення Москви в лютому минулого року.Москва не підтвердила, що Україна просунулася в Роботиному.Минулого тижня офіційний представник США заявив, що українські війська, мабуть, не зможуть досягти та відбити Мелітополь у своєму контрнаступі, спрямованому на розкол російських сил на півдні.Цього тижня, захищаючи стратегію України, президент Володимир Зеленський відкинув припущення про те, що війська його країни розведені надто рідко, і повторив свою віру в те, що Київ поверне собі всю українську територію, яку захопила Москва."Ми пройшли основні дороги, які були заміновані. Ми підходимо до тих рубежів, де ми можемо йти (вперед). Я впевнений, що звідси ми підемо швидше", - сказав Скала.Він сказав, що два будинки все ще знаходяться під контролем Росії в Роботині: «Ми воюємо за них, і тоді ми матимемо повний контроль (над Роботиним)».Скала сказав, що українські війська зараз увійшли на території, де були лише групи «російського матеріально-технічного забезпечення», і де він чітко дав зрозуміти, що не очікує, що оборону росії буде так важко прорвати.Нагадаємо, нещодавно видання The Guardian повідомило, щопровів зустріч із командуванням НАТО на польсько-українському кордоні. Союзники обговорили наступ України та довгострокову стратегію війни.Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що друга лінія оборони РФ на Запоріжжі може бути слабшою за першу. У Росії, ймовірно, не вистачає оперативних резервів.

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