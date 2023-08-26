«Без воєнних дій звільнити Крим неможливо», – Буданов
Сьогодні, 05:42
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов переконаний, що Україна звільнить Крим "комбінованим шляхом", але без воєнних дій це неможливо.
Про це сказав Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Крим реалії", пише Українська правда.
"Комбінованим шляхом – це не тільки дипломатичним, не тільки військовим, є ще багато різних варіантів. Але без воєнних дій це неможливо. Як я казав всі ці роки…
Комбінованим шляхом ми все повернемо. Що це таке – я зараз не буду давати роз’яснення", - йдеться в повідомленні.
Коментуючи свої попередні висловлювання про те, що наприкінці весни ЗСУ зайдуть до окупованого Криму, Буданов сказав: "На жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мали б за всіма розрахунками. Але маємо що маємо. Але можна сказати, що ми впевнено рухаємося вперед. А якщо подивитись на Крим і той рівень бойових дій, які там відбуваються, то ви зрозумієте, що нема з чим порівнювати, порівняно з 2022 роком".
Відповідаючи на питання, чи сильно вплине на логістику окупаційних військ можливе виведення з ладу Кримського мосту, Буданов сказав, що воно може призвести до уповільнення, але не припинення логістики.
"Для логістики головне не той Кримський міст, а залізничний. І є з давніх часів паромна переправа. Будуть не ті темпи, але вони зможуть поповнювати запаси все одно", - сказав він.
Буданов також розповів, що багато з керівників окупаційних військ вивезли свої родини з півострова, побоюючись контрнаступу України. А дехто був змушений "найближчих членів сімей повернути (до Криму – ред.) під певним тиском.
Керівник ГУР також розповів, що з кінця осені минулого року працівники кримського ФСБ масово будь-якими способами стали намагатися перевестись кудись до рф.
На питання, скільки з них перевелося, Буданов сказав, що "половина точно".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це сказав Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Крим реалії", пише Українська правда.
"Комбінованим шляхом – це не тільки дипломатичним, не тільки військовим, є ще багато різних варіантів. Але без воєнних дій це неможливо. Як я казав всі ці роки…
Комбінованим шляхом ми все повернемо. Що це таке – я зараз не буду давати роз’яснення", - йдеться в повідомленні.
Коментуючи свої попередні висловлювання про те, що наприкінці весни ЗСУ зайдуть до окупованого Криму, Буданов сказав: "На жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мали б за всіма розрахунками. Але маємо що маємо. Але можна сказати, що ми впевнено рухаємося вперед. А якщо подивитись на Крим і той рівень бойових дій, які там відбуваються, то ви зрозумієте, що нема з чим порівнювати, порівняно з 2022 роком".
Відповідаючи на питання, чи сильно вплине на логістику окупаційних військ можливе виведення з ладу Кримського мосту, Буданов сказав, що воно може призвести до уповільнення, але не припинення логістики.
"Для логістики головне не той Кримський міст, а залізничний. І є з давніх часів паромна переправа. Будуть не ті темпи, але вони зможуть поповнювати запаси все одно", - сказав він.
Буданов також розповів, що багато з керівників окупаційних військ вивезли свої родини з півострова, побоюючись контрнаступу України. А дехто був змушений "найближчих членів сімей повернути (до Криму – ред.) під певним тиском.
Керівник ГУР також розповів, що з кінця осені минулого року працівники кримського ФСБ масово будь-якими способами стали намагатися перевестись кудись до рф.
На питання, скільки з них перевелося, Буданов сказав, що "половина точно".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські військові вважають, що прорвали найскладнішу лінію оборони на півдні, – Reuters
Сьогодні, 06:02
«Без воєнних дій звільнити Крим неможливо», – Буданов
Сьогодні, 05:42
«Нерішуча військова підтримка Заходу – причина труднощів контрнаступу», – посол Макеєв
Сьогодні, 03:17
Медіа