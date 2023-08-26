Білоруські прикордонники знову скаржаться на «провокації» України





Відозву білоруських прикордонників цитує провладне інформагентство БЕЛТА, пише



Як стверджує Держприкордонкомітет Білорусі, у п’ятницю, 25 серпня, на одному з прикордонних стовпів у Мозирському районі Гомельської області (межує з Чернігівщиною) виявили "елементи військової форми одягу"



"За залишеними слідами видно, що невідомий перетнув кордон з боку України. За цим фактом білоруська сторона розпочала адміністративний процес", – цитує БЕЛТА.



Білоруські прикордонники традиційно назвали дії нібито української сторони "нічим іншим, як марними і безглуздими спробами викликати відповідну реакцію".



Це не перше подібне повідомлення. Приміром, у липні Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про перехоплення дрона, який нібито перетнув кордон із боку України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державний прикордонний комітет Білорусі в суботу сповістив про чергові "провокації" з території України, для нападу на яку білоруський режим надав рф свою територію.Відозву білоруських прикордонників цитує провладне інформагентство БЕЛТА, пише "Європейська правда" Як стверджує Держприкордонкомітет Білорусі, у п’ятницю, 25 серпня, на одному з прикордонних стовпів у Мозирському районі Гомельської області (межує з Чернігівщиною) виявили "елементи військової форми одягу""За залишеними слідами видно, що невідомий перетнув кордон з боку України. За цим фактом білоруська сторона розпочала адміністративний процес", – цитує БЕЛТА.Білоруські прикордонники традиційно назвали дії нібито української сторони "нічим іншим, як марними і безглуздими спробами викликати відповідну реакцію".Це не перше подібне повідомлення. Приміром, у липні Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про перехоплення дрона, який нібито перетнув кордон із боку України.

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