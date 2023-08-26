Білоруські прикордонники знову скаржаться на «провокації» України
Сьогодні, 02:11
Державний прикордонний комітет Білорусі в суботу сповістив про чергові "провокації" з території України, для нападу на яку білоруський режим надав рф свою територію.
Відозву білоруських прикордонників цитує провладне інформагентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".
Як стверджує Держприкордонкомітет Білорусі, у п’ятницю, 25 серпня, на одному з прикордонних стовпів у Мозирському районі Гомельської області (межує з Чернігівщиною) виявили "елементи військової форми одягу"
"За залишеними слідами видно, що невідомий перетнув кордон з боку України. За цим фактом білоруська сторона розпочала адміністративний процес", – цитує БЕЛТА.
Білоруські прикордонники традиційно назвали дії нібито української сторони "нічим іншим, як марними і безглуздими спробами викликати відповідну реакцію".
Це не перше подібне повідомлення. Приміром, у липні Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про перехоплення дрона, який нібито перетнув кордон із боку України.
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Відозву білоруських прикордонників цитує провладне інформагентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".
Як стверджує Держприкордонкомітет Білорусі, у п’ятницю, 25 серпня, на одному з прикордонних стовпів у Мозирському районі Гомельської області (межує з Чернігівщиною) виявили "елементи військової форми одягу"
"За залишеними слідами видно, що невідомий перетнув кордон з боку України. За цим фактом білоруська сторона розпочала адміністративний процес", – цитує БЕЛТА.
Білоруські прикордонники традиційно назвали дії нібито української сторони "нічим іншим, як марними і безглуздими спробами викликати відповідну реакцію".
Це не перше подібне повідомлення. Приміром, у липні Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про перехоплення дрона, який нібито перетнув кордон із боку України.
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