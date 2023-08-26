Білоруські прикордонники знову скаржаться на «провокації» України

Білоруські прикордонники знову скаржаться на «провокації» України
Державний прикордонний комітет Білорусі в суботу сповістив про чергові "провокації" з території України, для нападу на яку білоруський режим надав рф свою територію.

Відозву білоруських прикордонників цитує провладне інформагентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".

Як стверджує Держприкордонкомітет Білорусі, у п’ятницю, 25 серпня, на одному з прикордонних стовпів у Мозирському районі Гомельської області (межує з Чернігівщиною) виявили "елементи військової форми одягу"

"За залишеними слідами видно, що невідомий перетнув кордон з боку України. За цим фактом білоруська сторона розпочала адміністративний процес", – цитує БЕЛТА.

Білоруські прикордонники традиційно назвали дії нібито української сторони "нічим іншим, як марними і безглуздими спробами викликати відповідну реакцію".

Це не перше подібне повідомлення. Приміром, у липні Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про перехоплення дрона, який нібито перетнув кордон із боку України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Нерішуча військова підтримка Заходу – причина труднощів контрнаступу», – посол Макеєв
Сьогодні, 03:17
Білоруські прикордонники знову скаржаться на «провокації» України
Сьогодні, 02:11
Дані про зліт МіГів в глибині рф Україна отримує від партнерів, – Ігнат
Сьогодні, 01:06
27 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Діти, які повернулися з окупації та романтичне освідчення: добрі новини від ВолиньPost за 26 серпня
26 серпень, 23:03
Схожі новини
Лукашенко залишить у Білорусі до 10 тисяч «вагнерівців» Лукашенко залишить у Білорусі до 10 тисяч «вагнерівців»
25 серпень, 17:13
Росія дійсно переміщує ядерну зброю до Білорусі, – Дуда Росія дійсно переміщує ядерну зброю до Білорусі, – Дуда
22 серпень, 18:13
Україна конфіскувала майно Міноборони Білорусі Україна конфіскувала майно Міноборони Білорусі
22 серпень, 17:45
На Волинському напрямку продовжують укріплювати кордон з Білоруссю. ФОТО.ВІДЕО На Волинському напрямку продовжують укріплювати кордон з Білоруссю. ФОТО.ВІДЕО
20 серпень, 12:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Нерішуча військова підтримка Заходу – причина труднощів контрнаступу», – посол Макеєв
Сьогодні, 03:17
 0
Білоруські прикордонники знову скаржаться на «провокації» України
Сьогодні, 02:11
 0
Дані про зліт МіГів в глибині рф Україна отримує від партнерів, – Ігнат
Сьогодні, 01:06
 0
27 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Діти, які повернулися з окупації та романтичне освідчення: добрі новини від ВолиньPost за 26 серпня
26 серпень, 23:03
 0
Медіа
відео
1/8