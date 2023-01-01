«Нерішуча військова підтримка Заходу – причина труднощів контрнаступу», – посол Макеєв
Сьогодні, 03:17
Посол України у Німеччині Олексій Макеєв заявив, що затримки Заходу в постачанні озброєння є причиною труднощів контрнаступу.
Про це повідомляє видання Merkur, пише Суспільне.
"Росія мала час вибудувати барикади. Дуже багато часу пішло на підготовку та оснащення українських бригад, бригад наступу", — вказав дипломат.
Макеєв також згадав про дебати у Німеччині щодо постачання бойових машин піхоти та зенітних систем, зазначивши, що веде "дуже прагматичні й предметні переговори" з урядом про постачання ракет Taurus.
Окрім цього, посол підкреслив, що Україна не контролює небо над своєю територією, тому постачання F-16 є настільки важливим.
Українські військові зайшли в Роботине
Бійці 47 окремої механізованої бригади з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області, що на Мелітопольському напрямку.
Як повідомили у пресслужбі ОМБр, два місяці бійці вели бої за підтримки інших підрозділів, щоб прорвати лінію оборони армії рф.
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Про це повідомляє видання Merkur, пише Суспільне.
"Росія мала час вибудувати барикади. Дуже багато часу пішло на підготовку та оснащення українських бригад, бригад наступу", — вказав дипломат.
Макеєв також згадав про дебати у Німеччині щодо постачання бойових машин піхоти та зенітних систем, зазначивши, що веде "дуже прагматичні й предметні переговори" з урядом про постачання ракет Taurus.
Окрім цього, посол підкреслив, що Україна не контролює небо над своєю територією, тому постачання F-16 є настільки важливим.
Українські військові зайшли в Роботине
Бійці 47 окремої механізованої бригади з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області, що на Мелітопольському напрямку.
Як повідомили у пресслужбі ОМБр, два місяці бійці вели бої за підтримки інших підрозділів, щоб прорвати лінію оборони армії рф.
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