Дані про зліт МіГів в глибині рф Україна отримує від партнерів, – Ігнат





Про це в ефірі телемарафону зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише



«Вони піднімаються далеко в тилу росії. Я думаю, що той самий аеродром Саваслейка, їм треба, щоб перевірити ППО, мабуть, підлітати ближче. Ми нашими радіолокаційними станціями, на жаль, не можемо фіксувати МіГи, які летять далеко в росії, тому що відстежуються польоти ворожої авіації на окупованій території, в акваторії Чорного моря і на кількасот кілометрів від кордону. Тому власне інформацію про зльоти МіГів, про їх перебування в повітряному просторі росії, про те, чи заряджені вони ракетами, чи ні ми отримуємо від наших партнерів. Зокрема є інформація розвідувальна, є інформація від партнерів, а є своя радіолокаційна розвідка», - пояснив Ігнат.



За словами Ігната, російські військові піднімають літаки МіГ-31 у небо для того, щоб перевірити українську ППО, провести тренування льотного складу та вплинути на психологічний стан українців.

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