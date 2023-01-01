У Польщі керманича з України оштрафували на понад 3 тисячі злотих

У Польщі керманича з України оштрафували на понад 3 тисячі злотих
24-річний громадянин України за кермом BMW на вулицях Вроцлава наробив купу неприємностей.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, інцидент трапився ще 4 серпня, однак правоохоронці поінформували про це тільки зараз, виклавши навіть короткий фільм з того, що відбувалося.

Усе почалося з того, що черговий патруль помітив автомобіль BMW. який мчав дорогою й виконував при цьому небезпечні маневри: не просто перевищував швидкість, а й здійснював обгін на нерегульованому перехресті та перед "зеброю", нехтував дорожніми знаками, не включав сигнали маневрів.

Коли поліцейські зупинили автомобіль, виявилося, що його водій, 24-річний громадянин України, не має водійського посвідчення. Крім того, той повідомив, що BMW належить не йому, а товаришу, до якого він, власне, й поспішав. За скоєні правопорушення чоловік отримав аж 50 штрафних балів (це вдвічі більше за кількість, при якій позбавляють водійського посвідчення!) і 3,2 тис. злотих штрафу.

Нагадаємо, нещодавно в Польщі двоє молодих приятелів-українців, керуючи в нетверезому стані двома автомобілями BMW, потрапили в ДТП: один влетів у сарай, а інший - у паркан.

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Теги: Польща, Україна, штраф
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Коментарі 2
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Керманич — очільник, вождь.

Великий Керманич — епітет Бога в творі Івана Золотоустого «Бесіди на книгу Буття» (межа IV—V ст.ст.)[2]
Великий Керманич — прізвисько спочатку Й. Сталіна (одна з ранніх згадок — газета «Правда» від 24 вересня 1934 року), потім — Мао Цзедуна[2]
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В заголовку 3000$, в тексті 3000зл
Керманич

Іспанський сором
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