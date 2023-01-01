У Польщі керманича з України оштрафували на понад 3 тисячі злотих





Як повідомляє



Усе почалося з того, що черговий патруль помітив автомобіль BMW. який мчав дорогою й виконував при цьому небезпечні маневри: не просто перевищував швидкість, а й здійснював обгін на нерегульованому перехресті та перед "зеброю", нехтував дорожніми знаками, не включав сигнали маневрів.



Коли поліцейські зупинили автомобіль, виявилося, що його водій, 24-річний громадянин України, не має водійського посвідчення. Крім того, той повідомив, що BMW належить не йому, а товаришу, до якого він, власне, й поспішав. За скоєні правопорушення чоловік отримав аж 50 штрафних балів (це вдвічі більше за кількість, при якій позбавляють водійського посвідчення!) і 3,2 тис. злотих штрафу.



Нагадаємо, нещодавно в Польщі двоє молодих приятелів-українців, керуючи в нетверезому стані двома автомобілями BMW, потрапили в ДТП: один влетів у сарай, а інший - у паркан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24-річний громадянин України за кермом BMW на вулицях Вроцлава наробив купу неприємностей.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, інцидент трапився ще 4 серпня, однак правоохоронці поінформували про це тільки зараз, виклавши навіть короткий фільм з того, що відбувалося.Усе почалося з того, що черговий патруль помітив автомобіль BMW. який мчав дорогою й виконував при цьому небезпечні маневри: не просто перевищував швидкість, а й здійснював обгін на нерегульованому перехресті та перед "зеброю", нехтував дорожніми знаками, не включав сигнали маневрів.Коли поліцейські зупинили автомобіль, виявилося, що його водій, 24-річний громадянин України, не має водійського посвідчення. Крім того, той повідомив, що BMW належить не йому, а товаришу, до якого він, власне, й поспішав. За скоєні правопорушення чоловік отримав аж 50 штрафних балів (це вдвічі більше за кількість, при якій позбавляють водійського посвідчення!) і 3,2 тис. злотих штрафу.Нагадаємо, нещодавно в Польщі двоє молодих приятелів-українців, керуючи в нетверезому стані двома автомобілями BMW, потрапили в ДТП:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію