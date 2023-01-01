На Волині судили чоловіка, який проник у будинок і побив сплячих ексдружину та її співмешканця
Сьогодні, 06:00
На Волині судили уродженця Ківерців, який працює машиністом водопостачання відокремленого підрозділу «Рівненська дистанція водопостачання» ДТГО «Львівська залізниця», за те, що проник у будинок та побив колишню дружину і співмешканця.
За цей злочин Рожищенський районний суд присудив волинянину рік тюрми, передає ІА Волинські Новини.
7 травня близько 22 години Володимир А. у нетверезому стані незаконно проник у будинок ексдружини, пошкодивши замок.
Побачивши на ліжку сплячу колишню другу половинку та її співмешканця, він двічі вдарив жінку в голову металевим предметом. Крім того, три рази вдарив у голову тим же предметом співмешканці жінки.
Своїми діями обвинувачений завдав постраждалим травми, рвані рани та синці.
У суді чоловік свою вину визнав та розповів, що щиро розкаюється у вчиненому.
Вявши до уваги всі обставини справи, суд присудив Володимиру А. один рік позбавлення волі.
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За цей злочин Рожищенський районний суд присудив волинянину рік тюрми, передає ІА Волинські Новини.
7 травня близько 22 години Володимир А. у нетверезому стані незаконно проник у будинок ексдружини, пошкодивши замок.
Побачивши на ліжку сплячу колишню другу половинку та її співмешканця, він двічі вдарив жінку в голову металевим предметом. Крім того, три рази вдарив у голову тим же предметом співмешканці жінки.
Своїми діями обвинувачений завдав постраждалим травми, рвані рани та синці.
У суді чоловік свою вину визнав та розповів, що щиро розкаюється у вчиненому.
Вявши до уваги всі обставини справи, суд присудив Володимиру А. один рік позбавлення волі.
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