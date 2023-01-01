На Волині судили чоловіка, який проник у будинок і побив сплячих ексдружину та її співмешканця





За цей злочин Рожищенський районний суд присудив волинянину рік тюрми, передає



7 травня близько 22 години Володимир А. у нетверезому стані незаконно проник у будинок ексдружини, пошкодивши замок.



Побачивши на ліжку сплячу колишню другу половинку та її співмешканця, він двічі вдарив жінку в голову металевим предметом. Крім того, три рази вдарив у голову тим же предметом співмешканці жінки.



Своїми діями обвинувачений завдав постраждалим травми, рвані рани та синці.



У суді чоловік свою вину визнав та розповів, що щиро розкаюється у вчиненому.



Вявши до уваги всі обставини справи, суд присудив Володимиру А. один рік позбавлення волі.

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