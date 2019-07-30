Як оформити медичну довідку в школу через Helsi: інструкція

новий сервіс, який спрощує процес отримання обов’язкових медичних довідок, необхідних для зарахування до навчальних закладів, а також для працевлаштування за окремими професіями.



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Кожного року сімейні лікарі заздалегідь готуються до 1 вересня, бо знають, очікується небачений наплив людей – батьки, бабусі і дідусі стоятимуть перед кабінетом за довідкою для дітей і онуків, яка дає можливість відвідувати школу чи дитячий садочок.



Це створює тисняву, непорозуміння, конфліктні ситуації, і банальна довідка перетворюється на справжню проблему.



– Ключова мета Helsi – спрощувати доступ до медицини. Тож зараз ми розробили чіткий алгоритм дій для отримання обов’язкових медичних довідок для школи, – говорить CEO Helsi Євген Донець.



Тепер усі питання щодо отримання довідок можна вирішити у застосунку Helsi.



Щоб оформити довідку у Helsi, необхідно зайти у застосунок Helsi та обрати “Сервіси”, далі розділи “Довідки та профілактика”.



На екрані з’явиться список медичних довідок, які на сьогодні надають медичні заклади України, а саме:



• № 086-1/о — для садочка та школи;

• № 086-о — для ВНЗ;

• № 028/о — для басейну;

• № 083/о — для водіїв;

• № 1-ОМК — для особистої медичної книжки.



Обравши потрібний вид довідки, користувач може переглянути, які документи, консультації лікарів та аналізи, необхідні для її отримання.



Після цього прямо з додатка можна записатися на прийом до профільних лікарів на зручний час.



Результати медоглядів, аналізи та довідки можна зберігати в розділі “Медичні документи” в застосунку та за необхідності дати доступ лікарю, роздрукувати їх чи переслати.



Згодом у Helsi додадуть алгоритм, який дасть змогу отримувати довідки у пришвидшеному режимі.



"У додатку з’явиться і перелік приватних лікарень, які надають комплексну послугу проходження медогляду та здачі аналізів для отримання довідок, що називається під ключ", – обіцяє Євген Донець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Медичний провайдер Helsi запровадив, який спрощує процес отримання обов’язкових медичних довідок, необхідних для зарахування до навчальних закладів, а також для працевлаштування за окремими професіями.Про це повідомляють Факти ICTV Кожного року сімейні лікарі заздалегідь готуються до 1 вересня, бо знають, очікується небачений наплив людей – батьки, бабусі і дідусі стоятимуть перед кабінетом за довідкою для дітей і онуків, яка дає можливість відвідувати школу чи дитячий садочок.Це створює тисняву, непорозуміння, конфліктні ситуації, і банальна довідка перетворюється на справжню проблему.– Ключова мета Helsi – спрощувати доступ до медицини. Тож зараз ми розробили чіткий алгоритм дій для отримання обов’язкових медичних довідок для школи, – говорить CEO HelsiТепер усі питання щодо отримання довідок можна вирішити у застосунку Helsi.Щоб оформити довідку у Helsi, необхідно зайти у застосунок Helsi та обрати “Сервіси”, далі розділи “Довідки та профілактика”.На екрані з’явиться список медичних довідок, які на сьогодні надають медичні заклади України, а саме:• № 086-1/о — для садочка та школи;• № 086-о — для ВНЗ;• № 028/о — для басейну;• № 083/о — для водіїв;• № 1-ОМК — для особистої медичної книжки.Обравши потрібний вид довідки, користувач може переглянути, які документи, консультації лікарів та аналізи, необхідні для її отримання.Після цього прямо з додатка можна записатися на прийом до профільних лікарів на зручний час.Результати медоглядів, аналізи та довідки можна зберігати в розділі “Медичні документи” в застосунку та за необхідності дати доступ лікарю, роздрукувати їх чи переслати.Згодом у Helsi додадуть алгоритм, який дасть змогу отримувати довідки у пришвидшеному режимі."У додатку з’явиться і перелік приватних лікарень, які надають комплексну послугу проходження медогляду та здачі аналізів для отримання довідок, що називається під ключ", – обіцяє Євген Донець.

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