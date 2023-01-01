Вертикальні пилососи: чим вони відрізняються від звичайних*





В чому різниця між звичайними та вертикальними пилососами

Відмінність вертикальних пилососів від звичайних полягає в декількох особливостях. Розглянемо головні з них.



Будова

Стандартний пилосос складається зі шланга, кабелю та контейнера, в якому знаходяться фільтр, мішок для сміття та інші деталі пристрою. Більшість таких моделей досить громіздка та працює від розетки, що зменшує зручність використання.



Вертикальна ж конструкція складається з труби зі щіткою та ручкою. Фільтр та мішок знаходяться всередині ручки, що значно зменшує розмір всього пристрою, робить більш комфортним та дає можливість прибрати важкодоступні місця.



Принцип роботи

Обидва види пилососів працюють за однаковим принципом. Різниця є лише в потужності приладів. Стандартні моделі зазвичай мають більшу потужність, в середньому вона складає від 1500 до 3000 Вт. Об’єм пилозбірника в них може бути від 1 до 6 літрів.



Вертикальні моделі дещо поступаються у своїй потужності та розмірах пилозбірника. Як правило, потужність досягає 1000 Вт, а об’єм мішка для сміття — до 2 літрів. Проте цього цілком достатньо для домашніх умов, наприклад, прибирання підлоги та не надто забрудненого килима.



Для чого підходить вертикальний пилосос

Особливості вертикальних пилососів дають змогу використовувати їх для різних потреб. Наприклад:



для регулярного домашнього прибирання — компактні габарити дозволяють без зайвих зусиль прибрати кімнату, особливо під шафою чи ліжком;

для очищення гаража та автомобіля — більшість вертикальних моделей комплектується ручним мініпилососом, завдяки якому можна прибрати в салоні авто та приміщеннях без розетки.

Вертикальний пилосос — це зручний та ефективний пристрій. Його можна використовувати як самостійний прилад в невеликій квартирі або як додатковий у великому помешканні. В Україні одні з найкращих моделей такої техніки представлені брендом Dyson, їх можна купити в інтернет-магазині STOREinUA.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Донедавна вибір пилососів був обмежений стандартними підлоговими моделями з контейнером та шлангом, проте сьогодні різноманіття приладів значно більше. Серед різних варіантів особливо виділяються вертикальні моделі, такі як пилососи Dyson , що мають компактну та зручну форму. В чому особливість таких приладів та чим вони відрізняються від звичайних — розповідаємо в цьому матеріалі.Відмінність вертикальних пилососів від звичайних полягає в декількох особливостях. Розглянемо головні з них.Стандартний пилосос складається зі шланга, кабелю та контейнера, в якому знаходяться фільтр, мішок для сміття та інші деталі пристрою. Більшість таких моделей досить громіздка та працює від розетки, що зменшує зручність використання.Вертикальна ж конструкція складається з труби зі щіткою та ручкою. Фільтр та мішок знаходяться всередині ручки, що значно зменшує розмір всього пристрою, робить більш комфортним та дає можливість прибрати важкодоступні місця.Обидва види пилососів працюють за однаковим принципом. Різниця є лише в потужності приладів. Стандартні моделі зазвичай мають більшу потужність, в середньому вона складає від 1500 до 3000 Вт. Об’єм пилозбірника в них може бути від 1 до 6 літрів.Вертикальні моделі дещо поступаються у своїй потужності та розмірах пилозбірника. Як правило, потужність досягає 1000 Вт, а об’єм мішка для сміття — до 2 літрів. Проте цього цілком достатньо для домашніх умов, наприклад, прибирання підлоги та не надто забрудненого килима.Особливості вертикальних пилососів дають змогу використовувати їх для різних потреб. Наприклад:Вертикальний пилосос — це зручний та ефективний пристрій. Його можна використовувати як самостійний прилад в невеликій квартирі або як додатковий у великому помешканні. В Україні одні з найкращих моделей такої техніки представлені брендом Dyson, їх можна купити в інтернет-магазині STOREinUA.

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