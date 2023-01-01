Волинські волонтери встановили нові дахи на трьох будинках у Благодатівці. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
Дев’ятеро волинян, які минулого тижня поїхали у Благодатівку, відремонтували там ще три житлові будівлі.
Зокрема, волонтери-будівельники демонтували зруйновані дахи та звели нові, - повідомив голова Волинської ОВА.
Село, що постраждало від російської окупації, обстрілів та підриву Каховської ГЕС - оживає. Місцеві жителі повертаються до своїх помешкань і разом з волинянами відновлюють пошкоджені будинки.
Як відомо, Волинь взяла шевство над населеним пунктом у рамках президентської ініціативи «Пліч-о-пліч».
На відео волонтери з Камінь-Каширщини зводять новий дах у Благодатівці.
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Зокрема, волонтери-будівельники демонтували зруйновані дахи та звели нові, - повідомив голова Волинської ОВА.
Село, що постраждало від російської окупації, обстрілів та підриву Каховської ГЕС - оживає. Місцеві жителі повертаються до своїх помешкань і разом з волинянами відновлюють пошкоджені будинки.
Як відомо, Волинь взяла шевство над населеним пунктом у рамках президентської ініціативи «Пліч-о-пліч».
На відео волонтери з Камінь-Каширщини зводять новий дах у Благодатівці.
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