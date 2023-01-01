У центрі Дія.Бізнес у Луцьку запустили нові безоплатні консультації юриста та бухгалтера

Юлія Габрук та бухгалтерка Ольга Іванків. Зараз Дія.Бізнес у Луцьку має чотирьох професійних консультантів, тож лучани отримають ще більше корисних рекомендацій для бізнесу.



Які консультації можна отримати у центрі Дія.Бізнес у Луцьку?



Первинна консультація — те, з чого вам потрібно розпочати. Вона обов’язкова для кожного підприємця. Під час онлайн-зустрічі або особистого візиту з вами працює хелпер Тетяна Акперова — менеджер з сервісу та персоналу із 14-річним досвідом. За допомогою первинної консультації, ви визначите сильні та слабкі сторони бізнесу, дізнаєтеся, який спеціаліст потрібен для його розвитку. Консультант центру створить для вас дорожню карту рекомендацій із переліком фахових консультацій, освітніх онлайн-курсів та іншою корисною інформацією.



Після роботи з хелпером ви можете відвідати вторинну консультацію з одним або декількома спеціалістами центру:



«Цифровий маркетинг та діджитал-трансформація для бізнесу»



Консультант Віталій Оксенюк — маркетолог-практик, власник торгової марки OKSENIUK™. Куратор понад 15 підприємств із різних галузей в Україні та США. Віталій має компанію, що працює над проєктами для малого та середнього бізнесу.



«Реєстрація об'єктів інтелектуальної власності. Торговельні марки, авторські права, штрихкоди. Захист дизайну. Патентування»



Консультант Юлія Габрук — юрист у сфері інтелектуальної власності, авторка та тренер тренінгів для бізнесу. Засновниця Адвокатського бюро Юлії Габрук. У 2016 – 2021 роках викладала курс «Господарське право» в НаУ «Острозька академія».



«ФОП: від реєстрації до декларації» і «Податковий, бухгалтерський та кадровий облік для підприємців»



Консультант Ольга Іванків — бізнес тренерка, засновниця та керівниця ТОВ «Консалтинг центр» — мережі компаній з бухгалтерського обслуговування малого та середнього бізнесу. Понад 15 років працює у сфері бухгалтерії.



Консультації для підприємців у центрі Дія.Бізнес у Луцьку доступні як онлайн, так і офлайн.



Реєстрація на вторинні консультації обовʼязкова на



Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У команді центру Дія.Бізнес у Луцьку — поповнення. Безплатні профільні вторинні консультації для підприємців на базі центру відтепер проводитимуть юристката бухгалтерка. Зараз Дія.Бізнес у Луцьку має чотирьох професійних консультантів, тож лучани отримають ще більше корисних рекомендацій для бізнесу.— те, з чого вам потрібно розпочати. Вона обов’язкова для кожного підприємця. Під час онлайн-зустрічі або особистого візиту з вами працює хелпер— менеджер з сервісу та персоналу із 14-річним досвідом. За допомогою первинної консультації, ви визначите сильні та слабкі сторони бізнесу, дізнаєтеся, який спеціаліст потрібен для його розвитку. Консультант центру створить для вас дорожню карту рекомендацій із переліком фахових консультацій, освітніх онлайн-курсів та іншою корисною інформацією. Записатися на первинну консультацію Після роботи з хелпером ви можете відвідати вторинну консультацію з одним або декількома спеціалістами центру:Консультант— маркетолог-практик, власник торгової марки OKSENIUK™. Куратор понад 15 підприємств із різних галузей в Україні та США. Віталій має компанію, що працює над проєктами для малого та середнього бізнесу.Консультант— юрист у сфері інтелектуальної власності, авторка та тренер тренінгів для бізнесу. Засновниця Адвокатського бюро Юлії Габрук. У 2016 – 2021 роках викладала курс «Господарське право» в НаУ «Острозька академія».Консультант— бізнес тренерка, засновниця та керівниця ТОВ «Консалтинг центр» — мережі компаній з бухгалтерського обслуговування малого та середнього бізнесу. Понад 15 років працює у сфері бухгалтерії.Консультації для підприємців у центрі Дія.Бізнес у Луцьку доступні як онлайн, так і офлайн.Реєстрація на вторинні консультації обовʼязкова на Порталі Дія.Бізнес , там ви знайдете ще більше онлайн-консультацій для розвитку вашого підприємства.Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».

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