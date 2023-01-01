В обласному музеї війська відкрили експозицію, яка присвячена 100-ій Волинській бригаді ТРО. ВІДЕО





Про це розповів Олег Ткачук.



100-та бригада Волині виконує бойові завдання на сході з березня цього року, розповів начальник групи комунікації штабу Костянтин Байчук. Каже: це перші експонати із зони бойових дій, які привезли в музей.



"Тут залізо, касетні набої, які прилітають від російських солдатів, начиння, яким начиняють снаряди, які розлітаються і ранять наших хлопців, є трофейний шолом російський", – говорить Костянтин Бойчук.



Ігор Юхименко – боєць 100-ї бригади тероборони. Нині військовослужбовець лікується після мінно-вибухового поранення, яке отримав у районі населеного пункту Хромове Донецької області.



"21 осколок з мене дістали, ще 15 в мені певно. З березня місяця наш батальйон першим зайшов на Бахмут. Певно там було найважче. Там не було ні світла, ні води, ні газу, ні тепла, це і побут дуже тяжкий і погодні умови. Мотивувало одне: або вони нас або ми їх, іншого виходу немає", – розповідає Ігор Юхименко.



"Першого квітня вони приступили до бойових дій в Луганській області і 22 квітня чоловік загинув. Син служить, зараз в Лимані", – каже жінка.



Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих в боях за Україну.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському регіональному музеї українського війська та техніки відкрили експозицію, присвячену бойовому шляху 100-ї окремої бригади територіальної оборони.Про це розповів Суспільному директор музею100-та бригада Волині виконує бойові завдання на сході з березня цього року, розповів начальник групи комунікації штабу. Каже: це перші експонати із зони бойових дій, які привезли в музей."Тут залізо, касетні набої, які прилітають від російських солдатів, начиння, яким начиняють снаряди, які розлітаються і ранять наших хлопців, є трофейний шолом російський", – говорить Костянтин Бойчук.– боєць 100-ї бригади тероборони. Нині військовослужбовець лікується після мінно-вибухового поранення, яке отримав у районі населеного пункту Хромове Донецької області."21 осколок з мене дістали, ще 15 в мені певно. З березня місяця наш батальйон першим зайшов на Бахмут. Певно там було найважче. Там не було ні світла, ні води, ні газу, ні тепла, це і побут дуже тяжкий і погодні умови. Мотивувало одне: або вони нас або ми їх, іншого виходу немає", – розповідає Ігор Юхименко."Першого квітня вони приступили до бойових дій в Луганській області і 22 квітня чоловік загинув. Син служить, зараз в Лимані", – каже жінка.Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих в боях за Україну.

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