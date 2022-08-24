Ракетний удар по Полтавщині: зросла кількість загиблих





Про це Дмитро Лунін.



"Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару.



Знайшли тіло ще однієї людини. Тривають пошуки однієї особи.



Велика втрата для всіх нас. Співчуваємо рідним та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у ніч проти 28 серпня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість жертв ракетного удару росіян по селищу Гоголеве на Полтавщині зросла до 3.Про це повідомив голова Полтавської ОВА"Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару.Знайшли тіло ще однієї людини. Тривають пошуки однієї особи.Велика втрата для всіх нас. Співчуваємо рідним та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у ніч проти 28 серпня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по промисловому обʼєкту у Полтавській області

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