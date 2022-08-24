Ракетний удар по Полтавщині: зросла кількість загиблих

Ракетний удар по Полтавщині: зросла кількість загиблих
Кількість жертв ракетного удару росіян по селищу Гоголеве на Полтавщині зросла до 3.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару.

Знайшли тіло ще однієї людини. Тривають пошуки однієї особи.

Велика втрата для всіх нас. Співчуваємо рідним та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 серпня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по промисловому обʼєкту у Полтавській області.

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Теги: Росія, Україна, війна, Полтавщина
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