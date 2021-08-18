Волинянин ґвалтував 13-річну доньку – його взяли під варту

35-річний житель Волині ґвалтував 13-річну доньку. Його взяли під варту.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 35-річному жителю одного з сіл Володимирського району повідомлено про підозру у зґвалтуванні 13-річної доньки (ч. 4 ст. 152 КК України).За даними слідства, в період з квітня 2022 по липень 2023 року чоловік неодноразово чинив такі дії із дитиною. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування: Володимирський ВП ГУНП в області.Зауважимо, що санкцією ч. 4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.