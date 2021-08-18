Волинянин ґвалтував 13-річну доньку – його взяли під варту
Сьогодні, 16:53
35-річний житель Волині ґвалтував 13-річну доньку. Його взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 35-річному жителю одного з сіл Володимирського району повідомлено про підозру у зґвалтуванні 13-річної доньки (ч. 4 ст. 152 КК України).
За даними слідства, в період з квітня 2022 по липень 2023 року чоловік неодноразово чинив такі дії із дитиною. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування: Володимирський ВП ГУНП в області.
Зауважимо, що санкцією ч. 4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 35-річному жителю одного з сіл Володимирського району повідомлено про підозру у зґвалтуванні 13-річної доньки (ч. 4 ст. 152 КК України).
За даними слідства, в період з квітня 2022 по липень 2023 року чоловік неодноразово чинив такі дії із дитиною. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування: Володимирський ВП ГУНП в області.
Зауважимо, що санкцією ч. 4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
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