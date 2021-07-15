Замість співчуття – кпини: дідусю засудженого в росії «азовця» понівечили посіви

Василь Масюк уже два тижні оббиває пороги різних кабінетів у пошуках справедливості, оскільки через неуважність одного із пастухів худоба знищила його посіви. Однак поки що правди так і не може добитися.



Про це пише газета



Онука Василя Петровича Антона Романюка російські окупанти нещодавно засудили до 24 років ув’язнення. Тож серце дідуся невимовно болить у тривозі за онука, котрого рашисти ув’язнили лише за те, що той у складі «Азову» боронив Україну.



Але замість співчуття днями Василь Масюк отримав від деяких своїх односельців кпини. Чоловік тяжко працює на землі, тож можна уявити його розпач, коли побачив понівечене поле. Дбайливо посіяні та доглянуті моркву й кукурудзу спасли неуважні пастухи місцевої череди корів. Більше того, вони не вибачилися перед господарем, ще й зробили його винним.



У пошуках справедливості Василь Петрович обходив різні кабінети. Місцевий старостинський округ склав акт про факт знищення посіву на земельній ділянці цього чоловіка, який підтверджує сказане цим нашим земляком. Відповідну заяву зробив Василь Масюк і в поліцію. Ось тільки вже упродовж двох тижнів не може знайти дідусь справедливості.



«Мені просто обідно… Як же так?» – у розпачі промовив чоловік, не приховуючи сліз.



У телефонній розмові з журналісткою один із пастухів, на кого вказує Василь Масюк, зухвало заявив, що доказів у його вині немає, що то не він так учинив, а тому ні з ким не збирається йти на компроміс.



Крапку в питанні, хто ж таки винен у цьому конфлікті, поставить поліція. Принаймні, як повідомили правоохоронці, заява Василя Масюка зареєстрована та нині перебуває на розгляді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель Судчауже два тижні оббиває пороги різних кабінетів у пошуках справедливості, оскільки через неуважність одного із пастухів худоба знищила його посіви. Однак поки що правди так і не може добитися.Про це пише газета «Нове життя» Онука Василя Петровичаросійські окупанти нещодавно засудили до 24 років ув’язнення. Тож серце дідуся невимовно болить у тривозі за онука, котрого рашисти ув’язнили лише за те, що той у складі «Азову» боронив Україну.Але замість співчуття днями Василь Масюк отримав від деяких своїх односельців кпини. Чоловік тяжко працює на землі, тож можна уявити його розпач, коли побачив понівечене поле. Дбайливо посіяні та доглянуті моркву й кукурудзу спасли неуважні пастухи місцевої череди корів. Більше того, вони не вибачилися перед господарем, ще й зробили його винним.У пошуках справедливості Василь Петрович обходив різні кабінети. Місцевий старостинський округ склав акт про факт знищення посіву на земельній ділянці цього чоловіка, який підтверджує сказане цим нашим земляком. Відповідну заяву зробив Василь Масюк і в поліцію. Ось тільки вже упродовж двох тижнів не може знайти дідусь справедливості.«Мені просто обідно… Як же так?» – у розпачі промовив чоловік, не приховуючи сліз.У телефонній розмові з журналісткою один із пастухів, на кого вказує Василь Масюк, зухвало заявив, що доказів у його вині немає, що то не він так учинив, а тому ні з ким не збирається йти на компроміс.Крапку в питанні, хто ж таки винен у цьому конфлікті, поставить поліція. Принаймні, як повідомили правоохоронці, заява Василя Масюка зареєстрована та нині перебуває на розгляді.

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