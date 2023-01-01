У Луцьку п'яний водій BMW на смерть збив 56-річну пішохідку

Учора, 30 серпня, смертельна ДТП трапилися у Луцьку на вулиці Клима Савури.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Так, близько 17 години 38-річний лучанин, керуючи автомобілем BMW 318, виїхав на тротуар по вулиці Клима Савури, де збив 56-річну пішохідку і врізався у паркан.Внаслідок автопригоди жінка загинула. 33-річний пасажир отримав тілесні ушкодження. Встановлено, що керманич перебував у стані сп’яніння, у нього відібрано кров для детального аналізу.Винуватця поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального Кодексу України.