У Луцьку п'яний водій BMW на смерть збив 56-річну пішохідку

У Луцьку п'яний водій BMW на смерть збив 56-річну пішохідку
Учора, 30 серпня, смертельна ДТП трапилися у Луцьку на вулиці Клима Савури.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, близько 17 години 38-річний лучанин, керуючи автомобілем BMW 318, виїхав на тротуар по вулиці Клима Савури, де збив 56-річну пішохідку і врізався у паркан.

Внаслідок автопригоди жінка загинула. 33-річний пасажир отримав тілесні ушкодження. Встановлено, що керманич перебував у стані сп’яніння, у нього відібрано кров для детального аналізу.

Винуватця поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального Кодексу України.

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Теги: Луцьк, ДТП, смерть
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