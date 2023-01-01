У Луцьку зіткнулись три автівки: постраждала 52-річна пасажирка. ФОТО

У Луцьку вчора, 30 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися три автомобілі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.По проспекту Василя Мойсея 53-річний нетверезий водій Audi A8 зіткнувся з легковиком Chevrolet Lacetti під керуванням 59-річного лучанина. Після цього Chevrolet по інерції вдарився у автомобіль Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 41-річний місцевий житель, що стояв попереду. Внаслідок ДТП постраждала 52-річна пасажирка Chevrolet Lacetti, не госпіталізовувалась, однак отримала ушкодження середньої тяжкості.Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про керування транспортом у стані сп’яніння.Слідство триває.