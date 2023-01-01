У Луцьку зіткнулись три автівки: постраждала 52-річна пасажирка. ФОТО

У Луцьку зіткнулись три автівки: постраждала 52-річна пасажирка. ФОТО
У Луцьку вчора, 30 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися три автомобілі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

По проспекту Василя Мойсея 53-річний нетверезий водій Audi A8 зіткнувся з легковиком Chevrolet Lacetti під керуванням 59-річного лучанина. Після цього Chevrolet по інерції вдарився у автомобіль Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 41-річний місцевий житель, що стояв попереду. Внаслідок ДТП постраждала 52-річна пасажирка Chevrolet Lacetti, не госпіталізовувалась, однак отримала ушкодження середньої тяжкості.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про керування транспортом у стані сп’яніння.

Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від завтра весь Луцьк залишиться без гарячої води
Сьогодні, 11:41
Волинянин побив до смерті палицею 32-річного односельчанина
Сьогодні, 11:16
У Луцьку зіткнулись три автівки: постраждала 52-річна пасажирка. ФОТО
Сьогодні, 11:10
27-річний п'яний лучанин здійснив наїзд на двох пішоходів: один із них загинув
Сьогодні, 11:02
У Луцьку п'яний водій BMW на смерть збив 56-річну пішохідку
Сьогодні, 10:48
Схожі новини
У Луцьку водій позашляховика наїхав на припаркований Volkswagen У Луцьку водій позашляховика наїхав на припаркований Volkswagen
12 червень, 14:50
ДТП у Луцьку: п'яний водій Chevrolet Tacuma зіткнувся з Opel ДТП у Луцьку: п'яний водій Chevrolet Tacuma зіткнувся з Opel
28 березень, 15:10
У Луцьку на Конякіна – ДТП: зіткнулися два автомобілі У Луцьку на Конякіна – ДТП: зіткнулися два автомобілі
08 березень, 13:15
У Луцьку – ДТП: зіткнулися позашляховик та бус У Луцьку – ДТП: зіткнулися позашляховик та бус
07 березень, 13:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від завтра весь Луцьк залишиться без гарячої води
Сьогодні, 11:41
 0
Волинянин побив до смерті палицею 32-річного односельчанина
Сьогодні, 11:16
 0
У Луцьку зіткнулись три автівки: постраждала 52-річна пасажирка. ФОТО
Сьогодні, 11:10
 0
27-річний п'яний лучанин здійснив наїзд на двох пішоходів: один із них загинув
Сьогодні, 11:02
 0
У Луцьку п'яний водій BMW на смерть збив 56-річну пішохідку
Сьогодні, 10:48
 0
Медіа
відео
1/8