У Луцьку зіткнулись три автівки: постраждала 52-річна пасажирка. ФОТО
Сьогодні, 11:10
У Луцьку вчора, 30 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися три автомобілі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
По проспекту Василя Мойсея 53-річний нетверезий водій Audi A8 зіткнувся з легковиком Chevrolet Lacetti під керуванням 59-річного лучанина. Після цього Chevrolet по інерції вдарився у автомобіль Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 41-річний місцевий житель, що стояв попереду. Внаслідок ДТП постраждала 52-річна пасажирка Chevrolet Lacetti, не госпіталізовувалась, однак отримала ушкодження середньої тяжкості.
Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про керування транспортом у стані сп’яніння.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
По проспекту Василя Мойсея 53-річний нетверезий водій Audi A8 зіткнувся з легковиком Chevrolet Lacetti під керуванням 59-річного лучанина. Після цього Chevrolet по інерції вдарився у автомобіль Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 41-річний місцевий житель, що стояв попереду. Внаслідок ДТП постраждала 52-річна пасажирка Chevrolet Lacetti, не госпіталізовувалась, однак отримала ушкодження середньої тяжкості.
Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про керування транспортом у стані сп’яніння.
Слідство триває.
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