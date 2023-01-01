27-річний п'яний лучанин здійснив наїзд на двох пішоходів: один із них загинув

Вчора, 30 серпня, в обласному центрі на вулиці Єршова сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Ввечері по вулиці Єршова 27-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Audi у стані сп’яніння, здійснив наїзд на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу.39-річний чоловік загинув на місці, 33-річного – госпіталізували.Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння водія «Драгер» показав 2,1 проміле алкоголю в крові, що в понад 10 разів вище допустимої норми. За фактом керування автомобілем у стані сп’яніння, що спричинило смерть постраждалого, слідство проводять співробітники ДБР.