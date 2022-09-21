Волинянин побив до смерті палицею 32-річного односельчанина

Волинянин спричинив тяжкі тілесні ушкодження односельцю: 32-річний чоловік помер.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилася у селі Мильськ Луцького району. Учора, 30 серпня, до поліції звернулася жінка та повідомила, що за місцем проживання виявила тіло свого 32-річного сина. За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.Поліцейські провели ряд слідчо-оперативних заходів та встановили, що напередодні на подвір’ї, за місцем проживання потерпілого, між ним та 47-річним односельцем виник конфлікт. Під час перепалки 47-річний чоловік наніс декілька ударів дерев’яною палицею по тілу потерпілого, внаслідок чого той під ранок помер.Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєному злочині та обранні запобіжного заходу. Триває слідство.