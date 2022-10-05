Від завтра весь Луцьк залишиться без гарячої води

Від завтра весь Луцьк залишиться без гарячої води
У Луцьку припинять надання послуги з постачання гарячої води централізовано із самого ранку 1 вересня. Прогнозують, що гарячої води не буде не більше, як 2–3 дні. Причина – у організаційних труднощах, викликаних змінами до норм, які регулюють процес газопостачання.

Про це йшлося під час пресконференції директора ДКП «Луцьктепло» Івана Скорупського.

За словами керівника «Луцьктепла», від 1 вересня підприємство не матиме достатніх об’ємів газу, аби надавати послугу. Тож усі котельні «Луцьктепла», окрім однієї, яка працює на деревній трісці у мікрорайоні ЛПЗ, припинять роботу.

Так сталося через те, що Кабмін видав постанову, якою зобов’язав постачальника природного газу для «Луцьктепла» «Нафтогаз Трейдинг» продавати газ за пільговою ціною до 15 квітня наступного року. Але ця ж постанова скасовує чинні договори і зобов’язує укласти нові. І тут є нюанс.

Весь пакет документів, необхідних для того, щоб підписати новий договір, «Луцьктепло» вже надало у «Нафтогаз Трейдинг». Зараз цей пакет документів у «Нафтогазі» проходить процедуру перевірки. Як тільки вона завершиться, підприємство «Луцьктепло» внесуть до інформаційної платформи газотранспортної системи як таке, що має достатньо закупленого газу, аби виробляти теплову енергію та постачати гарячу воду.

Із дня внесення у цю систему «Луцьктепло» обіцяє відновити надання послуги з постачання гарячої води.

Іван Скорупський додав, що підприємства, які споживають газ, але не внесені до інформаційної платформи газотранспортної системи, платять за нього у подвійній вартості.

Від завтра весь Луцьк залишиться без гарячої води


«Враховуючи і так хитке фінансову становище підприємства, споживати газ за ціною, яка вдвічі перевищує ринкову, «Луцьктепло» не може собі дозволити. Тому ми прийняли рішення декілька днів зачекати, отримати від «Нафтогаз Трейдинг» інформацію про те, що договір підписаний, а тоді працювати за новим договором і цінами, які визначені Кабміном», – сказав керівник «Луцьктепла».

Окрім того, Іван Скорупський розповів про те, що постанова Кабміну вводить новий механізм розрахунків «Луцьктепла» із постачальником природного газу «Нафтогаз Трейдинг». Розрахунки відтепер будуть відбуватися шляхом автоматичного списання частки надходжень за надані споживачам послуги зі рахунків «Луцьктепла». Для здійснення цих розрахунків мають бути відкриті два небюджетні рахунки в органах Державної казначейської служби, на які перераховуються усі кошти, що надходять на поточні розрахункові рахунки підприємства. Пропорцію визначили таку: 65% надходжень від оплат споживачів відраховуватимуть постачальнику («Нафтогаз Трейдинг»), а 35% буде лишатися на господарську діяльність «Луцьктепла».

Уряд, ймовірно, таким чином має намір поповнювати держбюджет. Коштів, які лишатимуться, «Луцьктеплу» не вистачатиме, каже Іван Скорупський. Мовляв, вкрай важко буде за таких умов оплачувати послуги з розподілу природного газу, електричної енергії, важко буде купувати електроенергію, не кажучи вже про те, щоб вкладати кошти в інфраструктуру підприємства.

Тепловики сподіваються, що згодом Кабмін перегляне визначені умови.

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Теги: Луцьктепло, гаряча вода
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