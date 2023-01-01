90% укриттів у закладах освіти Луцька та району відповідають нормам: результат перевірок. ВІДЕО





Про це розповів Антон Луцюк.



У Луцьку обстежили 94 навчальних заклади, а в Луцькому районі регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обстежили 411 закладів освіти.



Зі слів інспектора, в укриттях потрібно встановлювати пожежну сигналізацію, повинне бути не тільки природне провітрювання – вентиляція, а й можливо встановлення примусової вентиляції, евакуаційних виходів повинно бути не менше, ніж два.



Евакуаційний вихід у школі



У Луцькому ліцеї № 27 навчання відбуватиметься в очному режимі. У підвалі закладу облаштоване укриття площею 800 метрів квадратних, говорить директорка Вероніка Захарчук. При нормах 0,6 квадратного метра на одну людину, в укритті можуть вмістити 1300 людей. Є питна та технічна вода, аптечка, вогнегасник.



З 1-го вересня у ліцеї навчатиметься понад 1300 школярів, освітній процес розпочнуть п'ять перших класів, говорить директорка Вероніка Захарчук. З її слів, відвідування уроків відбуватиметься у дві зміни.



Зі слів інспектора Антона Луцюка, у закладах освіти, де виявили недоліки, зафіксували такі порушення: відсутність туалетів, недостатня кількість вогнегасників, або питної води, комусь рекомендували облаштувати більшість кількість сидінь.



Заклади освіти мають усунути недоліки та чекати повторної перевірки, – каже провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Волині Антон Луцюк.



Що відомо про шкільні укриття на Волині



На Волині є 551 заклад загальної середньої освіти. Станом на початок липня 2023 року – 75% з них мали найпростіші укриття. Місткість наявних укриттів дозволяє охопити безпечними умовами 71% від загальної кількості учнів.



У державі виділили цільову субвенцію на облаштування укриттів. Для Волині передбачили 47 мільйонів 163 тисяч гривень. Ці гроші спрямували на чотири заклади у Ківерцівській, Луцькій, Ковельській та Боратинській громадах.



Протирадіаційні укриття є у п'яти міських та п'яти сільських школах Луцької громади.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завершилося інспектування укриттів навчальних закладів Луцька та Луцького району, з них 90 % – відповідають нормам.Про це розповів Суспільному провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій ВолиніУ Луцьку обстежили 94 навчальних заклади, а в Луцькому районі регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обстежили 411 закладів освіти.Зі слів інспектора, в укриттях потрібно встановлювати пожежну сигналізацію, повинне бути не тільки природне провітрювання – вентиляція, а й можливо встановлення примусової вентиляції, евакуаційних виходів повинно бути не менше, ніж два.У Луцькому ліцеї № 27 навчання відбуватиметься в очному режимі. У підвалі закладу облаштоване укриття площею 800 метрів квадратних, говорить директорка. При нормах 0,6 квадратного метра на одну людину, в укритті можуть вмістити 1300 людей. Є питна та технічна вода, аптечка, вогнегасник.З 1-го вересня у ліцеї навчатиметься понад 1300 школярів, освітній процес розпочнуть п'ять перших класів, говорить директорка Вероніка Захарчук. З її слів, відвідування уроків відбуватиметься у дві зміни.Зі слів інспектора Антона Луцюка, у закладах освіти, де виявили недоліки, зафіксували такі порушення: відсутність туалетів, недостатня кількість вогнегасників, або питної води, комусь рекомендували облаштувати більшість кількість сидінь.Заклади освіти мають усунути недоліки та чекати повторної перевірки, – каже провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Волині Антон Луцюк.На Волині є 551 заклад загальної середньої освіти. Станом на початок липня 2023 року – 75% з них мали найпростіші укриття. Місткість наявних укриттів дозволяє охопити безпечними умовами 71% від загальної кількості учнів.У державі виділили цільову субвенцію на облаштування укриттів. Для Волині передбачили 47 мільйонів 163 тисяч гривень. Ці гроші спрямували на чотири заклади у Ківерцівській, Луцькій, Ковельській та Боратинській громадах.Протирадіаційні укриття є у п'яти міських та п'яти сільських школах Луцької громади.

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