90% укриттів у закладах освіти Луцька та району відповідають нормам: результат перевірок. ВІДЕО
Сьогодні, 12:30
Завершилося інспектування укриттів навчальних закладів Луцька та Луцького району, з них 90 % – відповідають нормам.
Про це розповів Суспільному провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Волині Антон Луцюк.
У Луцьку обстежили 94 навчальних заклади, а в Луцькому районі регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обстежили 411 закладів освіти.
Зі слів інспектора, в укриттях потрібно встановлювати пожежну сигналізацію, повинне бути не тільки природне провітрювання – вентиляція, а й можливо встановлення примусової вентиляції, евакуаційних виходів повинно бути не менше, ніж два.
Евакуаційний вихід у школі
У Луцькому ліцеї № 27 навчання відбуватиметься в очному режимі. У підвалі закладу облаштоване укриття площею 800 метрів квадратних, говорить директорка Вероніка Захарчук. При нормах 0,6 квадратного метра на одну людину, в укритті можуть вмістити 1300 людей. Є питна та технічна вода, аптечка, вогнегасник.
З 1-го вересня у ліцеї навчатиметься понад 1300 школярів, освітній процес розпочнуть п'ять перших класів, говорить директорка Вероніка Захарчук. З її слів, відвідування уроків відбуватиметься у дві зміни.
Зі слів інспектора Антона Луцюка, у закладах освіти, де виявили недоліки, зафіксували такі порушення: відсутність туалетів, недостатня кількість вогнегасників, або питної води, комусь рекомендували облаштувати більшість кількість сидінь.
Заклади освіти мають усунути недоліки та чекати повторної перевірки, – каже провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Волині Антон Луцюк.
Що відомо про шкільні укриття на Волині
На Волині є 551 заклад загальної середньої освіти. Станом на початок липня 2023 року – 75% з них мали найпростіші укриття. Місткість наявних укриттів дозволяє охопити безпечними умовами 71% від загальної кількості учнів.
У державі виділили цільову субвенцію на облаштування укриттів. Для Волині передбачили 47 мільйонів 163 тисяч гривень. Ці гроші спрямували на чотири заклади у Ківерцівській, Луцькій, Ковельській та Боратинській громадах.
Протирадіаційні укриття є у п'яти міських та п'яти сільських школах Луцької громади.
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Про це розповів Суспільному провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Волині Антон Луцюк.
У Луцьку обстежили 94 навчальних заклади, а в Луцькому районі регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обстежили 411 закладів освіти.
Зі слів інспектора, в укриттях потрібно встановлювати пожежну сигналізацію, повинне бути не тільки природне провітрювання – вентиляція, а й можливо встановлення примусової вентиляції, евакуаційних виходів повинно бути не менше, ніж два.
Евакуаційний вихід у школі
У Луцькому ліцеї № 27 навчання відбуватиметься в очному режимі. У підвалі закладу облаштоване укриття площею 800 метрів квадратних, говорить директорка Вероніка Захарчук. При нормах 0,6 квадратного метра на одну людину, в укритті можуть вмістити 1300 людей. Є питна та технічна вода, аптечка, вогнегасник.
З 1-го вересня у ліцеї навчатиметься понад 1300 школярів, освітній процес розпочнуть п'ять перших класів, говорить директорка Вероніка Захарчук. З її слів, відвідування уроків відбуватиметься у дві зміни.
Зі слів інспектора Антона Луцюка, у закладах освіти, де виявили недоліки, зафіксували такі порушення: відсутність туалетів, недостатня кількість вогнегасників, або питної води, комусь рекомендували облаштувати більшість кількість сидінь.
Заклади освіти мають усунути недоліки та чекати повторної перевірки, – каже провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Волині Антон Луцюк.
Що відомо про шкільні укриття на Волині
На Волині є 551 заклад загальної середньої освіти. Станом на початок липня 2023 року – 75% з них мали найпростіші укриття. Місткість наявних укриттів дозволяє охопити безпечними умовами 71% від загальної кількості учнів.
У державі виділили цільову субвенцію на облаштування укриттів. Для Волині передбачили 47 мільйонів 163 тисяч гривень. Ці гроші спрямували на чотири заклади у Ківерцівській, Луцькій, Ковельській та Боратинській громадах.
Протирадіаційні укриття є у п'яти міських та п'яти сільських школах Луцької громади.
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