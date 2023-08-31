Від тортур окупантів постраждали 75 українських дітей

Від тортур окупантів постраждали 75 українських дітей
Прокуратура зафіксувала, що від катувань росіян за період повномасштабної війни постраждали 75 українських дітей, більшість із них – у с. Ягідне Чернігівської області.

Про це заявила керівниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія Усенко, пише Українська правда.

"На сьогодні органи досудового розслідування і прокурори документують такі злочини у понад 3200 кримінальних провадженнях. З них – вбивства, каліцтва, викрадення дітей, примусове переміщення, депортація, сексуальне насильство щодо дітей, напади на установи та заклади для дітей", - повідомила вона.

… Постраждали внаслідок тортур 75 дітей. З них 69 - в Ягідному на Чернігівщині. Умови, в яких перебували діти разом із дорослими в підвалі школи, поводження з ними - прирівнюються до тортур".

За словами Усенко, прокурори зафіксували поодинокі випадки в Херсонській і Харківській областях, коли дітей позбавляли волі та піддавали тортурам разом із дорослими.

Усенко додала, що діти постраждали через те, що, на думку окупантів, могли передавати інформацію про пересування російської техніки та коригувальну інформацію для ЗСУ.

Повідомлення про катування надходили вже після звільнення територій, більшість випадків сексуального насильства – на сьогодні їх зафіксовано 13 – також були встановлені після деокупації.

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Теги: Росія, Україна, війна, діти, тортури
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