У Великій Британії призначили нового міністра оборони. Хто ним став?

У Великій Британії призначили нового міністра оборони. Хто ним став?
Гранта Шеппса, який до цього обіймав посаду міністра енергетики та вуглецевої нейтральності, призначили на посаду міністра оборони Великої Британії. Це сталося після звільнення попередника, Бена Воллеса.

Про це повідомили на сторінці премʼєр-міністра Ріші Сунака в Х (донедавна — Twitter), пише Громадське.

Сам Шеппс перепостив цей допис, зазначивши: «Я маю честь бути призначеним міністром оборони в уряді Ріші Сунака. Я хотів би віддати належне величезному внеску, який Бен Воллес зробив в оборонну та глобальну безпеку Великої Британії за останні 4 роки».

Це п’ята посада Шеппса в Кабінеті Міністрів за останній рік. Так, він устиг попрацювати міністром транспорту, міністром внутрішніх справ, держсекретарем із питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії та міністром енергетики.

Шеппс і Україна

Посада міністра оборони в уряді Великої Британії особливо важлива, адже це одна з провідних країн, яка підтримує Україну після повномасштабного вторгнення росії.

Навесні 2022 року Грант Шеппс повідомляв, що прийняв у себе вдома сім'ю українських біженців, які поїхали з країни через напад росії. Тоді він наголосив, що Велика Британія «рішуче стоїть на боці народу України».

Грант Шеппс як міністр енергетики минулого тижня відвідав Україну, опублікувавши 25 серпня відео візиту на своїй сторінці в X. Він написав, що «побачив у Києві людей, які рішуче виступили проти тиранії путіна та агресії росії».

Що передувало?

Бен Воллес написав заяву про звільнення з посади міністра оборони Великої Британії та передав її прем’єр-міністрові Ріші Сунаку. У листі він високо оцінив збройні сили та розвідку, з якими він працював із 2016 року, а також реакцію уряду на війну в Україні.

Відтак у ЗМІ зʼявилася інформація про те, що посаду міністра оборони може обійняти на той момент чинний очільник Міністерства енергетики та вуглецевої нейтральності Грант Шеппс.

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Теги: Міністр оборони, Британія, звільнення
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