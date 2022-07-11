У Луцьку 40-річний чоловік викрав автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 10:42
Учора вранці, 30 серпня, до поліції Луцького РУП надійшло повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом. 62-річний лучанин повідомив, що невідома особа шляхом підбору ключа викрала його автомобіль.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники кримінальної поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили зловмисника: ним виявився 40-річний лучанин. Volkswagen Passat також знайшли – він був неподалік мешкання крадія.
Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Особі вже оголошена підозра за ч. 2 ст. 289 Кримінального Кодексу.
З початку року на території Луцького РУП було скоєно 7 аналогічних злочинів: усіх їх розкрили оперативники, всі зловмисники затримані.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники кримінальної поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили зловмисника: ним виявився 40-річний лучанин. Volkswagen Passat також знайшли – він був неподалік мешкання крадія.
Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Особі вже оголошена підозра за ч. 2 ст. 289 Кримінального Кодексу.
З початку року на території Луцького РУП було скоєно 7 аналогічних злочинів: усіх їх розкрили оперативники, всі зловмисники затримані.
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