У Луцьку 40-річний чоловік викрав автомобіль. ФОТО

Учора вранці, 30 серпня, до поліції Луцького РУП надійшло повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом. 62-річний лучанин повідомив, що невідома особа шляхом підбору ключа викрала його автомобіль.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники кримінальної поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили зловмисника: ним виявився 40-річний лучанин. Volkswagen Passat також знайшли – він був неподалік мешкання крадія.Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Особі вже оголошена підозра за ч. 2 ст. 289 Кримінального Кодексу.З початку року на території Луцького РУП було скоєно 7 аналогічних злочинів: усіх їх розкрили оперативники, всі зловмисники затримані.