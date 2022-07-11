У Луцьку 40-річний чоловік викрав автомобіль. ФОТО

У Луцьку 40-річний чоловік викрав автомобіль. ФОТО
Учора вранці, 30 серпня, до поліції Луцького РУП надійшло повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом. 62-річний лучанин повідомив, що невідома особа шляхом підбору ключа викрала його автомобіль.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники кримінальної поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили зловмисника: ним виявився 40-річний лучанин. Volkswagen Passat також знайшли – він був неподалік мешкання крадія.

Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Особі вже оголошена підозра за ч. 2 ст. 289 Кримінального Кодексу.

З початку року на території Луцького РУП було скоєно 7 аналогічних злочинів: усіх їх розкрили оперативники, всі зловмисники затримані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Лучанин, автомобіль, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
27-річний п'яний лучанин здійснив наїзд на двох пішоходів: один із них загинув
Сьогодні, 11:02
У Луцьку п'яний водій BMW на смерть збив 56-річну пішохідку
Сьогодні, 10:48
У Луцьку 40-річний чоловік викрав автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 10:42
На Донеччині під час бойового завдання розбилися два українські Мі-8
Сьогодні, 10:37
Резнікова відправлять у відставку найближчим часом, – ЗМІ
Сьогодні, 10:23
Схожі новини
На Волині п'яний чоловік вкрав автомобіль На Волині п'яний чоловік вкрав автомобіль
24 травень, 11:18
На Волині чоловік викрав автівку, яка була припаркована біля гаража На Волині чоловік викрав автівку, яка була припаркована біля гаража
12 травень, 12:20
Лучанин «обчистив» подругу матері: викрав з гаманця 60 тисяч гривень. ФОТО Лучанин «обчистив» подругу матері: викрав з гаманця 60 тисяч гривень. ФОТО
13 лютий, 13:45
54-річний лучанин проник у літню кухню, вкрав мопед та інструменти для риболовлі 54-річний лучанин проник у літню кухню, вкрав мопед та інструменти для риболовлі
11 липень, 2022, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від завтра весь Луцьк залишиться без гарячої води
Сьогодні, 11:41
 0
Волинянин побив до смерті палицею 32-річного односельчанина
Сьогодні, 11:16
 0
У Луцьку зіткнулись три автівки: постраждала 52-річна пасажирка. ФОТО
Сьогодні, 11:10
 0
27-річний п'яний лучанин здійснив наїзд на двох пішоходів: один із них загинув
Сьогодні, 11:02
 0
У Луцьку п'яний водій BMW на смерть збив 56-річну пішохідку
Сьогодні, 10:48
 0
Медіа
відео
1/8