На Волині у росіянина забрали городи, бо той незаконно розпоряджався землею





Про це йдеться у рішенні Шацького районного суду від 7-го серпня 2023 року, пише



Землю сільськогосподарського призначення у селі Піща Ковельського району власник російського паспорта Олександр Ковальчук отримав у спадок в травні 2018 року. Наділи площею 0,3 га, 0,24 га та 0,06 га згідно з законом іноземець мав продати протягом року з часу набуття права власності. Втім, чоловік проігнорував цю норму й користувався землею до серпня 2023-го.



Позов про конфіскацію подала Ковельська окружна прокуратура. Представники наглядового органу у суді доводили, що Олександр Ковальчук порушив норми Конституції України та Земельного кодексу, згідно з якими негромадяни нашої держави не можуть володіти землями сільгосппризначення, а у випадку отримання їх у спадщину, зобов’язані відчужити такі ділянки протягом року.



Сам власник ділянок на засідання не з’явився. Феміда погодилася з доказами прокурора, врахувавши те, що нині в країні триває війна і кожен клаптик землі має значення для продовольчої безпеки. Тож землю у росіянина конфіскували на користь держави.



Заочне рішення суду ще може бути переглянуто Шацьким районним судом за письмовою заявою відповідача. Також він має право оскаржити його в апеляційному порядку. На подання відповідних заяв росіянин має 30 днів з моменту проголошення рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У громадянина російської федерації конфіскували три земельні ділянки сільськогосподарського призначення на Волині площею 0,6 га. Чоловік три роки незаконно розпоряджався землею.Про це йдеться у рішенні Шацького районного суду від 7-го серпня 2023 року, пише Сила правди Землю сільськогосподарського призначення у селі Піща Ковельського району власник російського паспортаотримав у спадок в травні 2018 року. Наділи площею 0,3 га, 0,24 га та 0,06 га згідно з законом іноземець мав продати протягом року з часу набуття права власності. Втім, чоловік проігнорував цю норму й користувався землею до серпня 2023-го.Позов про конфіскацію подала Ковельська окружна прокуратура. Представники наглядового органу у суді доводили, що Олександр Ковальчук порушив норми Конституції України та Земельного кодексу, згідно з якими негромадяни нашої держави не можуть володіти землями сільгосппризначення, а у випадку отримання їх у спадщину, зобов’язані відчужити такі ділянки протягом року.Сам власник ділянок на засідання не з’явився. Феміда погодилася з доказами прокурора, врахувавши те, що нині в країні триває війна і кожен клаптик землі має значення для продовольчої безпеки. Тож землю у росіянина конфіскували на користь держави.Заочне рішення суду ще може бути переглянуто Шацьким районним судом за письмовою заявою відповідача. Також він має право оскаржити його в апеляційному порядку. На подання відповідних заяв росіянин має 30 днів з моменту проголошення рішення.

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