Стрілянина в Дніпрі: поліція відкрила справу про посягання на життя патрульних

Стрілянина в Дніпрі: поліція відкрила справу про посягання на життя патрульних
У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних після інциденту в Дніпрі, коли правоохоронець смертельно поранив агресивного чоловіка. Імовірно, провадження стосується жінки, яка теж була в авто.

Про відкриття провадження в коментарі hromadske повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Відомості про інцидент слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу.

А втім, поки немає інформації про оголошення підозри жінці, яка була в авто. За даними джерел «Схем» в МВС, саме їй готують підозру за ст. 348 ККУ. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення або навіть довічне.

На відео, яке ширили в мережі, було видно, що жінка теж брала участь у конфлікті. Після того, як чоловік штовхнув на землю патрульного, вона вдарила поліціянтку. Тоді до патрульної підбіг чоловік і, ймовірно, вдарив, від чого та закричала. Майже в цю мить пролунали три постріли, які здійснив її колега, смертельно поранивши чоловіка.

У поліції наголосили, що обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних будуть встановлені слідчим шляхом.

У Державному бюро розслідувань hromadske сказали, що не можуть підтвердити дані деяких медіа про вміст алкоголю в крові загиблого. Результатів експертизи крові загиблого поки немає, додали у відомстві.

Також у ДБР нам заявили, що оголошення підозри поліціянтові, який смертельно поранив чоловіка, — «у процесі». Щодо нього відкрили провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 ККУ. Максимальна санкція цих статей передбачає позбавлення волі до 15 років.

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Теги: Дніпро, стрілянина, патрульні
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