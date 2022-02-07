Стрілянина в Дніпрі: поліція відкрила справу про посягання на життя патрульних





Про відкриття провадження в коментарі



Відомості про інцидент слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу.



А втім, поки немає інформації про оголошення підозри жінці, яка була в авто. За даними джерел «Схем» в МВС, саме їй готують підозру за ст. 348 ККУ. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення або навіть довічне.



На відео, яке ширили в мережі, було видно, що жінка теж брала участь у конфлікті. Після того, як чоловік штовхнув на землю патрульного, вона вдарила поліціянтку. Тоді до патрульної підбіг чоловік і, ймовірно, вдарив, від чого та закричала. Майже в цю мить пролунали три постріли, які здійснив її колега, смертельно поранивши чоловіка.



У поліції наголосили, що обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних будуть встановлені слідчим шляхом.



У Державному бюро розслідувань hromadske сказали, що не можуть підтвердити дані деяких медіа про вміст алкоголю в крові загиблого. Результатів експертизи крові загиблого поки немає, додали у відомстві.



Також у ДБР нам заявили, що оголошення підозри поліціянтові, який смертельно поранив чоловіка, — «у процесі». Щодо нього відкрили провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 ККУ. Максимальна санкція цих статей передбачає позбавлення волі до 15 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних після інциденту в Дніпрі, коли правоохоронець смертельно поранив агресивного чоловіка . Імовірно, провадження стосується жінки, яка теж була в авто.Про відкриття провадження в коментарі hromadske повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області.Відомості про інцидент слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу.А втім, поки немає інформації про оголошення підозри жінці, яка була в авто. За даними джерел «Схем» в МВС, саме їй готують підозру за ст. 348 ККУ. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення або навіть довічне.На відео, яке ширили в мережі, було видно, що жінка теж брала участь у конфлікті. Після того, як чоловік штовхнув на землю патрульного, вона вдарила поліціянтку. Тоді до патрульної підбіг чоловік і, ймовірно, вдарив, від чого та закричала. Майже в цю мить пролунали три постріли, які здійснив її колега, смертельно поранивши чоловіка.У поліції наголосили, що обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних будуть встановлені слідчим шляхом.У Державному бюро розслідувань hromadske сказали, що не можуть підтвердити дані деяких медіа про вміст алкоголю в крові загиблого. Результатів експертизи крові загиблого поки немає, додали у відомстві.Також у ДБР нам заявили, що оголошення підозри поліціянтові, який смертельно поранив чоловіка, — «у процесі». Щодо нього відкрили провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 ККУ. Максимальна санкція цих статей передбачає позбавлення волі до 15 років.

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