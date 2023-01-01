Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 вересня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 1 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура в Луцьку вночі 11-13°, вдень 20-22°. По області вночі - 8-13°, вдень - 17-22°.
За даними Sinoptik, у Луцьку очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.
Народний прогноз погоди: Першого дня осені вшановується пам'ять святого Андрія Стратилата. З цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення: жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини. Наші пращури підмітили: якщо 1 вересня дме вітер з півночі – до холодної осені, а з півдня – до теплої.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура в Луцьку вночі 11-13°, вдень 20-22°. По області вночі - 8-13°, вдень - 17-22°.
За даними Sinoptik, у Луцьку очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.
Народний прогноз погоди: Першого дня осені вшановується пам'ять святого Андрія Стратилата. З цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення: жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини. Наші пращури підмітили: якщо 1 вересня дме вітер з півночі – до холодної осені, а з півдня – до теплої.
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