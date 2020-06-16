Дідусеві засудженого в росії «азовця» з Волині, якому понівечили посіви, компенсували урожай

Василь Масюк два тижні оббивав пороги різних кабінетів у пошуках справедливості, оскільки через неуважність одного із пастухів худоба знищила його посіви. Однак намагання були безрезультатними.



Онука Василя Петровича Антона Романюка російські окупанти нещодавно засудили до 24 років ув’язнення. Тож серце дідуся невимовно болить у тривозі за онука, котрого рашисти ув’язнили лише за те, що той у складі «Азову» боронив Україну.



Але замість співчуття днями Василь Масюк отримав від деяких своїх односельців кпини. Чоловік тяжко працює на землі, тож можна уявити його розпач, коли побачив понівечене поле. Дбайливо посіяні та доглянуті моркву й кукурудзу спасли неуважні пастухи місцевої череди корів. Більше того, вони не вибачилися перед господарем, ще й зробили його винним.



Історію дідуся «азовця», якого засудила росія, розповіла днями газета «Нове життя».



Сьогодні ж, у Камінь-Каширському районному відділі поліції



«Ми зрозуміли, що мешканцеві нашої громади була важлива насамперед моральна підтримка, спілкування, але і вжили заходів для того, щоб йому компенсували понівечений урожай», - розповів поліцейський Дмитро, який розглядав заяву.



Крім того, співробітники поліції разом з небайдужими громадянами допомогли 73-річному чоловікові з продукцією.



Мешканець на радощах навіть зателефонував на лінію 102 та подякував правоохоронцям за підтримку та добре слово.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель Судчадва тижні оббивав пороги різних кабінетів у пошуках справедливості, оскільки через неуважність одного із пастухів худоба знищила його посіви. Однак намагання були безрезультатними.Онука Василя Петровичаросійські окупанти нещодавно засудили до 24 років ув’язнення. Тож серце дідуся невимовно болить у тривозі за онука, котрого рашисти ув’язнили лише за те, що той у складі «Азову» боронив Україну.Але замість співчуття днями Василь Масюк отримав від деяких своїх односельців кпини. Чоловік тяжко працює на землі, тож можна уявити його розпач, коли побачив понівечене поле. Дбайливо посіяні та доглянуті моркву й кукурудзу спасли неуважні пастухи місцевої череди корів. Більше того, вони не вибачилися перед господарем, ще й зробили його винним.Історію, розповіла днями газета «Нове життя».Сьогодні ж, у Камінь-Каширському районному відділі поліції розповіли , що дідусеві вже компенсували понівечений урожай.«Ми зрозуміли, що мешканцеві нашої громади була важлива насамперед моральна підтримка, спілкування, але і вжили заходів для того, щоб йому компенсували понівечений урожай», - розповів поліцейський, який розглядав заяву.Крім того, співробітники поліції разом з небайдужими громадянами допомогли 73-річному чоловікові з продукцією.Мешканець на радощах навіть зателефонував на лінію 102 та подякував правоохоронцям за підтримку та добре слово.

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