У Дніпрі поліціянт застрелив агресивного водія: ДБР розслідує правомірність застосування зброї

У Дніпрі поліціянт застрелив агресивного водія: ДБР розслідує правомірність застосування зброї
У Дніпрі патрульний смертельно поранив водія, який, за даними правоохоронців, ігнорував правила дорожнього руху, а після зупинки поводився агресивно. Державне бюро розслідувань перевіряє, наскільки правомірним було застосування зброї.

Про це повідомляють ДБР та патрульна поліція, пише Громадське.

Інцидент стався 29 серпня на проспекті Івана Мазепи. На відео, опублікованому в Telegram-каналі «ХДніпро», можна побачити останні дві хвилини конфлікту між поліціянтами та водієм і пасажирами автомобіля.

З відео зрозуміло, що поліціянти намагаються витягнути з автомобіля чоловіка та жінку. Оператор, судячи з реплік, — син чоловіка.

Зрештою, патрульним вдається витягнути з салону обох — чоловіка і жінку. Правоохоронці намагаються приборкати спротив чоловіка. Патрульна, ймовірно, застосовує перцевий чи газовий балончик, але це не допомагає.

Далі, як зрозуміло з відео, чоловік штовхає на землю патрульного. У цей час жінка б’є поліціянтку. Патрульний встає з землі, підбігає та стріляє в бік чоловіка. Той падає на землю. Оператор підходить до нього і каже «тато».

У ДБР встановили, що правоохоронці намагалися зупинити елітне авто в середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував правила дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно та мав усі ознаки алкогольного сп’яніння, додали правоохоронці.

Під час інциденту патрульний застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер, підтвердили в ДБР.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Перша стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Порушення другої карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Наразі правоохоронці вивчають усі обставини інциденту.

Розв'язується питання щодо затримання патрульного та повідомлення йому про підозру.

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Теги: Дніпро, поліцейський
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