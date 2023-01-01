Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Бойчун
Сьогодні, 07:25
На війні загинув воїн з Волині Микола Бойчун.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Знову сумна новина прийшла в Нововолинську громаду. Загинув наш Захисник Микола Бойчун, 1994 року народження. Житель Нововолинська.
Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла і чину погребіння буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Знову сумна новина прийшла в Нововолинську громаду. Загинув наш Захисник Микола Бойчун, 1994 року народження. Житель Нововолинська.
Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла і чину погребіння буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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