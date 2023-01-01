До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 06:51
Сьогодні, 30 серпня, об 11:20 зустрічатимуть екіпаж Гуманітарної місії "НА ЩИТІ", який везе до Луцька тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
"Збираємось для формування колони супроводу об 11:00 у с.Піддубці на АЗС «King Oil»", - йдеться в повідомленні.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ», - наголосила волонтерка.
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Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
"Збираємось для формування колони супроводу об 11:00 у с.Піддубці на АЗС «King Oil»", - йдеться в повідомленні.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ», - наголосила волонтерка.
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