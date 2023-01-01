Підбив чотири танки: волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»

Підбив чотири танки: волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Військовослужбовець Микола Мацюк із села Секунь Ковельського району – першим з односельчан пішов боронити українську землю після повномасштабного нападу росії.

Розповіла Суспільному вдова військовослужбовця Алла Мацюк.

Спочатку чоловік служив у теробороні, а згодом – у складі 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Алла Мацюк каже, що на початку серпня отримала нагороду чоловіка — орден "За мужність" третього ступеня.

"Він нам розказував, що він підбив 4 танки. Їх тоді відправили 4 гранати й один автомат на зустріч колоні танку і тоді вибору не було: або ми їх, або вони нас. Він тоді казав, що командир подав на нагороду", – розповідає жінка.

Цей бій відбувався на Донецькому напрямку, але дочекатися ордена чоловікові не судилося, каже Алла Мацюк. Микола загинув шостого вересня 2022 року в боях на Харківському напрямку. Рідні відчували, що трапилася біда.
Підбив чотири танки: волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»

"Він загинув у Харківській області, у Борщовій. Вони пішли у наступ. Лежав п'ять днів на полі, його забрати не могли. Як забрали тіло, то дали знати, що загинув, але телефон його не відімкнений був", – розповідає Алла Мацюк.
Підбив чотири танки: волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»

Ніяких особистих речей з фронту не передавали, каже донька загиблого Тетяна Дарчук, у якої четверо синів. З її слів, родина й досі не може оговтатися після втрати.

Матір Миколи, 80-річна Марія Мацюк, каже: загиблий син, — один з п’яти її дітей, — у мирному житті був трактористом, мав "золоті руки".

Зі слів Марії Мацюк: могила сина Миколи – на місцевому кладовищі у селі Секунь. Родина мріє про перемогу і єдність українців, прагнуть підтримки і щоб біль їхньої втрати розуміли оточуючі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підбив чотири танки: волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 03:08
Росія має близько 75 «Кинджалів», тому змінює тактику ударів, – ГУР
Сьогодні, 02:16
Кремль наказав спецслужбам готуватися до нової спроби перевороту, – ЗМІ
Сьогодні, 01:20
30 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 29 серпня
29 серпень, 23:23
Схожі новини
Шестеро воїнів з Волині залишаються зниклими безвісти після «Іловайського котла» Шестеро воїнів з Волині залишаються зниклими безвісти після «Іловайського котла»
29 серпень, 22:44
В обласному музеї війська відкрили експозицію, яка присвячена 100-ій Волинській бригаді ТРО. ВІДЕО В обласному музеї війська відкрили експозицію, яка присвячена 100-ій Волинській бригаді ТРО. ВІДЕО
28 серпень, 15:28
Помер Герой з Волині Олександр Маргіта Помер Герой з Волині Олександр Маргіта
28 серпень, 14:30
На Волині попрощалися із Героєм Миколою Дем'янчуком На Волині попрощалися із Героєм Миколою Дем'янчуком
27 серпень, 08:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Підбив чотири танки: волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 03:08
 0
Росія має близько 75 «Кинджалів», тому змінює тактику ударів, – ГУР
Сьогодні, 02:16
 0
Кремль наказав спецслужбам готуватися до нової спроби перевороту, – ЗМІ
Сьогодні, 01:20
 0
30 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 29 серпня
29 серпень, 23:23
 0
Медіа
відео
1/8