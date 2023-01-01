Підбив чотири танки: волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»

Микола Мацюк із села Секунь Ковельського району – першим з односельчан пішов боронити українську землю після повномасштабного нападу росії.



Розповіла Алла Мацюк.



Спочатку чоловік служив у теробороні, а згодом – у складі 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Алла Мацюк каже, що на початку серпня отримала нагороду чоловіка — орден "За мужність" третього ступеня.



"Він нам розказував, що він підбив 4 танки. Їх тоді відправили 4 гранати й один автомат на зустріч колоні танку і тоді вибору не було: або ми їх, або вони нас. Він тоді казав, що командир подав на нагороду", – розповідає жінка.



Цей бій відбувався на Донецькому напрямку, але дочекатися ордена чоловікові не судилося, каже Алла Мацюк. Микола загинув шостого вересня 2022 року в боях на Харківському напрямку. Рідні відчували, що трапилася біда.



"Він загинув у Харківській області, у Борщовій. Вони пішли у наступ. Лежав п'ять днів на полі, його забрати не могли. Як забрали тіло, то дали знати, що загинув, але телефон його не відімкнений був", – розповідає Алла Мацюк.



Ніяких особистих речей з фронту не передавали, каже донька загиблого Тетяна Дарчук, у якої четверо синів. З її слів, родина й досі не може оговтатися після втрати.



Матір Миколи, 80-річна Марія Мацюк, каже: загиблий син, — один з п’яти її дітей, — у мирному житті був трактористом, мав "золоті руки".



Зі слів Марії Мацюк: могила сина Миколи – на місцевому кладовищі у селі Секунь. Родина мріє про перемогу і єдність українців, прагнуть підтримки і щоб біль їхньої втрати розуміли оточуючі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовецьіз села Секунь Ковельського району – першим з односельчан пішов боронити українську землю після повномасштабного нападу росії.Розповіла Суспільному вдова військовослужбовцяСпочатку чоловік служив у теробороні, а згодом – у складі 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Алла Мацюк каже, що на початку серпня отримала нагороду чоловіка — орден "За мужність" третього ступеня."Він нам розказував, що він підбив 4 танки. Їх тоді відправили 4 гранати й один автомат на зустріч колоні танку і тоді вибору не було: або ми їх, або вони нас. Він тоді казав, що командир подав на нагороду", – розповідає жінка.Цей бій відбувався на Донецькому напрямку, але дочекатися ордена чоловікові не судилося, каже Алла Мацюк. Микола загинув шостого вересня 2022 року в боях на Харківському напрямку. Рідні відчували, що трапилася біда."Він загинув у Харківській області, у Борщовій. Вони пішли у наступ. Лежав п'ять днів на полі, його забрати не могли. Як забрали тіло, то дали знати, що загинув, але телефон його не відімкнений був", – розповідає Алла Мацюк.Ніяких особистих речей з фронту не передавали, каже донька загиблого, у якої четверо синів. З її слів, родина й досі не може оговтатися після втрати.Матір Миколи, 80-річна, каже: загиблий син, — один з п’яти її дітей, — у мирному житті був трактористом, мав "золоті руки".Зі слів Марії Мацюк: могила сина Миколи – на місцевому кладовищі у селі Секунь. Родина мріє про перемогу і єдність українців, прагнуть підтримки і щоб біль їхньої втрати розуміли оточуючі.

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