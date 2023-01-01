Росія має близько 75 «Кинджалів», тому змінює тактику ударів, – ГУР





Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає



«Що стосується «Кинджалів», їхні запаси зараз складають приблизно 75 одиниць. Росіяни дуже дорожать цими ракетами не лише через відносно невелику кількість, а й тому, що, за нашими розрахунками, противник може виготовляти не більше 6 одиниць в місяць – принаймні так передбачено їхнім планом», - сказав він.



За його словами, через обмеженість запасів і виробництва певних видів ракет ГУР бачить, наскільки змінюється тактика російських ударів.



«По-перше, йдеться про чередування різного класу ракет. По-друге, росіяни тепер більш ретельно вибирають цілі та значну увагу приділяють визначенню маршрутів прольоту крилатих ракет та БПЛА з метою подолання нашої системи ППО. По-третє, вони почали швидше ухвалювати рішення про нанесення ударів», - зазначив Скібіцький.



Він додав, що рф вчиться та починає застосовувати нові підходи і тактичні прийоми.



«І найімовірніше, зараз росіяни змінюють методику вибору цілей на нашій території. Ворог зараз вивчає наші енергетичні об'єкти, шукає їхні вразливі місця та розташування наших систем ППО. Росіяни будуть все це аналізувати, щоби вибрати оптимальні маршрути для пусків», - сказав представник ГУР.



За його словами, тактика та підхід ударів залежатиме від того, наскільки методично правильно росія визначить критичні для України об'єкти.



«Ми, зі свого боку, будемо робити все, щоб захистити наші об'єкти, своєчасно виявити підготовку до ударів і, відповідно, дати рекомендації нашим енергетикам, щоб не допустити серйозних руйнувань», - запевнив представник ГУР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Запас гіперзвукових ракет «Кинджал» у росії невеликий - приблизно 75 одиниць, і виготовити вони їх можуть не більше шести на місяць.Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони, передає Укрінформ «Що стосується «Кинджалів», їхні запаси зараз складають приблизно 75 одиниць. Росіяни дуже дорожать цими ракетами не лише через відносно невелику кількість, а й тому, що, за нашими розрахунками, противник може виготовляти не більше 6 одиниць в місяць – принаймні так передбачено їхнім планом», - сказав він.За його словами, через обмеженість запасів і виробництва певних видів ракет ГУР бачить, наскільки змінюється тактика російських ударів.«По-перше, йдеться про чередування різного класу ракет. По-друге, росіяни тепер більш ретельно вибирають цілі та значну увагу приділяють визначенню маршрутів прольоту крилатих ракет та БПЛА з метою подолання нашої системи ППО. По-третє, вони почали швидше ухвалювати рішення про нанесення ударів», - зазначив Скібіцький.Він додав, що рф вчиться та починає застосовувати нові підходи і тактичні прийоми.«І найімовірніше, зараз росіяни змінюють методику вибору цілей на нашій території. Ворог зараз вивчає наші енергетичні об'єкти, шукає їхні вразливі місця та розташування наших систем ППО. Росіяни будуть все це аналізувати, щоби вибрати оптимальні маршрути для пусків», - сказав представник ГУР.За його словами, тактика та підхід ударів залежатиме від того, наскільки методично правильно росія визначить критичні для України об'єкти.«Ми, зі свого боку, будемо робити все, щоб захистити наші об'єкти, своєчасно виявити підготовку до ударів і, відповідно, дати рекомендації нашим енергетикам, щоб не допустити серйозних руйнувань», - запевнив представник ГУР.

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