Герой України – посмертно: Зеленський вручив орден «Золота Зірка» родині загиблого льотчика з Луцька Євгена Лисенка

Герой України – посмертно: Зеленський вручив орден «Золота Зірка» родині загиблого льотчика з Луцька Євгена Лисенка
Президент Володимир Зеленський вручив родині загиблого в повітряному бою майора, льотчика 204-тої Севастопольської бригади тактичної авіації, що в Луцьку, Євгена Лисенка грамоту про присвоєння звання Героя України та орден "Золота Зірка".

Як розповіла в коментарі Суспільному дружина полеглого Героя України Катерина Лисенко, церемонія нагородження відбулася на Михайлівській площі в Києві у День пам'яті захисників, 29 серпня.

"Нагорода посмертно "Герой України" вже в мене на руках, вручив особисто президент Володимир Зеленський. Це було дуже хвилююче як для нас з батьками, так і для нього. Це була дуже важлива подія для нашої родини", — сказала вдова Героя України.

Що відомо про героїчний вчинок Євгена Лисенка

Євген Лисенко родом із села Ротмістрівка Черкаської області. Закінчив навчання в національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба в Харкові. де познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Потому потрапив на службу до Збройних сил України. Через часті переїзди та бойові чергування жив у Миколаєві та Мелітополі, а 2019-го року з дружиною переїхав у Луцьк.

9 березня 2022 року на Житомирщині 27-річний Євген Лисенко виявив два ворожі літаки рф та героїчно вступив з ними у бій, знищивши одне із повітряних суден. Його підбив ворог, а сам пілот не катапультувався: відвів свій літак від сіл, над якими проходив бій, пожертвувавши своїм життям заради порятунку людей. У жовтні 2022-го вдова льотчика зверталася до президента із проханням надати звання Героя України посмертно її загиблому чоловікові Євгену Лисенку.
Герой України – посмертно: Зеленський вручив орден «Золота Зірка» родині загиблого льотчика з Луцька Євгена Лисенка

8 липня 2023 року, коли Євгену мало б виповнитися 29 років, Катерина була на могилі чоловіка, їй зателефонували з частини, де служив чоловік, і повідомили про присвоєння Євгену звання Героя України.
Герой України – посмертно: Зеленський вручив орден «Золота Зірка» родині загиблого льотчика з Луцька Євгена Лисенка

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Теги: Волинь, Золота зірка, орден, льотчик
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