Київ атакували дронами і ракетами: є загиблі

Київ атакували дронами і ракетами: є загиблі
Росія у ніч проти 30 серпня здійснила масовану атаку на столицю України. Для цього використали безпілотні літальні засоби та ракети. Внаслідок атаки є загиблі та поранені цивільні.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Нічна повітряна атака. Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану комбіновану атаку з використанням безпілотників і ракет», — розповів він.

Спершу росіяни застосували кілька груп ударних дронів (попередньо, «Шахеди»), які прямували з різних напрямків. А згодом ще запустили ракети — із бортів стратегічної авіації Ту-95. Загалом сили та засоби протиповітряної оборони знищили понад 20 повітряних цілей.

У Києві зафіксували падіння уламків у кількох районах. У Шевченківському районі на території підприємства через уламки російських ракет загинули люди.

Також унаслідок падіння решток ракет виникли руйнування та пожежі у Шевченківському і Дарницькому районах. І там, і там уламки впали на території нежитлових забудов. У Дарницькому — зафіксували падіння уламків на дах торговельного закладу.

Ідеться про «Ашан», уточнив перший заступник голови районної державної адміністрації Микола Калашник. Там зруйновано дах. Уламки ракети впали на одне з приміщень. На місце вирушила слідчо-оперативна група.

Згодом уточнили, що внаслідок падіння уламків загинули дві людини. Це були охоронці підприємства, 26 та 36 років.

Ще три людини отримали поранення різного ступеня важкості. Потерпілим надали медичну допомогу. Двох поранених госпіталізували. Серед ушпиталених — 24-річна дівчина, яка отримала різані рани від уламків скла, повідомив міський голова Віталій Кличко.

У місцях падіння уламків виникли загоряння. Над ліквідацією пожеж працювали загони співробітників ДСНС. Дані щодо наслідків нічної атаки уточнюються.



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