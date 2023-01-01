Вночі росія атакувала один з об'єктів інфраструктури на Житомирщині

Вночі росія атакувала один з об'єктів інфраструктури на Житомирщині
Російсько-окупаційні війська в ніч проти 30 серпня здійснили атаку дронами-камікадзе на один з об'єктів інфраструктури в Житомирській області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Він розповів, що українські військовослужбовці збили частину повітряних цілей. Уламки збитого безпілотника частково пошкодили об'єкт інфраструктури та залізничне полотно.

Осередки загоряння, що виникли через російську атаку, вогнеборці оперативно загасили. На місце події для обстежень прибули правоохоронці.

Минулося без жертв і постраждалих. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, у цю ж ніч росіяни здійснили масовану атаку на столицю України. Спершу вони застосували кілька груп ударних дронів (попередньо, «Шахеди»), які прямували з різних напрямків. А згодом ще запустили ракети — із бортів стратегічної авіації Ту-95.

Унаслідок падіння уламків загинули дві людини — охоронці одного з підприємств. Ще три людини отримали поранення різного ступеня важкості, двох із них госпіталізували.

Зображення ілюстративне

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Теги: Житомирщина, дрони-камікадзе
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