Курс валют у Луцьку 30 серпня
Сьогодні, 09:20
30 серпня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 38.00.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.80, а продають за 41.40.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9.14.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.80, а продають за 41.40.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9.14.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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