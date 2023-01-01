Курс валют у Луцьку 30 серпня

Курс валют у Луцьку 30 серпня
30 серпня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 38.00.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.80, а продають за 41.40.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9.14.

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Теги: курс валют, гроші, Луцьк
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