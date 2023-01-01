Курс валют у Луцьку 30 серпня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.80, а продають за 41.40.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9.14.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 серпня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 38.00.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.80, а продають за 41.40.Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9.14.

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