Надзвичайники ліквідовували наслідки буревію на Волині

Надзвичайники ліквідовували наслідки буревію на Волині
Увечері 29 серпня та в ніч на 30 серпня частиною Волині пронеслася гроза. Буревій ламав дерева.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.

Зокрема, інформують, що рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ здійснили очищення дороги від дерева, що зламав сильний вітер вночі вітер біля села Дольськ Ковельського району.

Окрім того, рятувальники 3-ї ДПРЧ міста Рожище розрізали повалене дерево, що впало на дорозі поблизу міста та тимчасово заважало руху транспорту.

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Теги: буревій, рятувальники
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