Надзвичайники ліквідовували наслідки буревію на Волині
Сьогодні, 09:12
Увечері 29 серпня та в ніч на 30 серпня частиною Волині пронеслася гроза. Буревій ламав дерева.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.
Зокрема, інформують, що рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ здійснили очищення дороги від дерева, що зламав сильний вітер вночі вітер біля села Дольськ Ковельського району.
Окрім того, рятувальники 3-ї ДПРЧ міста Рожище розрізали повалене дерево, що впало на дорозі поблизу міста та тимчасово заважало руху транспорту.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.
Зокрема, інформують, що рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ здійснили очищення дороги від дерева, що зламав сильний вітер вночі вітер біля села Дольськ Ковельського району.
Окрім того, рятувальники 3-ї ДПРЧ міста Рожище розрізали повалене дерево, що впало на дорозі поблизу міста та тимчасово заважало руху транспорту.
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