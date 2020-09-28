Надзвичайники ліквідовували наслідки буревію на Волині





Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.



Зокрема, інформують, що рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ здійснили очищення дороги від дерева, що зламав сильний вітер вночі вітер біля села Дольськ Ковельського району.



Окрім того, рятувальники 3-ї ДПРЧ міста Рожище розрізали повалене дерево, що впало на дорозі поблизу міста та тимчасово заважало руху транспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 29 серпня та в ніч на 30 серпня частиною Волині пронеслася гроза. Буревій ламав дерева.Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.Зокрема, інформують, що рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ здійснили очищення дороги від дерева, що зламав сильний вітер вночі вітер біля села Дольськ Ковельського району.Окрім того, рятувальники 3-ї ДПРЧ міста Рожище розрізали повалене дерево, що впало на дорозі поблизу міста та тимчасово заважало руху транспорту.

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