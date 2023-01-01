Масована нічна атака: у небі зафіксували 44 ворожі цілі, лише одну не збили

Масована нічна атака: у небі зафіксували 44 ворожі цілі, лише одну не збили
У ніч проти 30 серпня російсько-окупаційні війська завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування й ударними дронами. Усього у небі зафіксували 44 ворожі повітряні цілі.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Там розповіли, що цієї ночі російські війська використали для атаки по Україні 44 ворожі повітряні цілі:

• 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із Каспію та району Енгельса;
• 16 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 із південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

У низці областей України працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи й інші засоби ураження.

Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищили 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей. ЗСУ не вдалося збити один дрон.

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Теги: ППО, атака
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