Далеко не заїхали: на Волині двоє неповнолітніх викрали автомобіль

Далеко не заїхали: на Волині двоє неповнолітніх викрали автомобіль
Невідомі викрали з подвір’я 53-річного жителя району легковик Opel Kadet. Інцидент трапився у ніч на 29 серпня в Ковельському районі.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що ключі запалювання були в автомобілі. Транспортний засіб правоохоронці виявили у сусідньому селі із пошкодженим колесом, його вилучили.

Згодом же поліцейські оперативно встановили, що до незаконного заволодіння автомобілем причетні двоє 15-річних жителів Ковельського району.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

Зображення ілюстративне

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