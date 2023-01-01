Далеко не заїхали: на Волині двоє неповнолітніх викрали автомобіль
Сьогодні, 09:52
Невідомі викрали з подвір’я 53-річного жителя району легковик Opel Kadet. Інцидент трапився у ніч на 29 серпня в Ковельському районі.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що ключі запалювання були в автомобілі. Транспортний засіб правоохоронці виявили у сусідньому селі із пошкодженим колесом, його вилучили.
Згодом же поліцейські оперативно встановили, що до незаконного заволодіння автомобілем причетні двоє 15-річних жителів Ковельського району.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що ключі запалювання були в автомобілі. Транспортний засіб правоохоронці виявили у сусідньому селі із пошкодженим колесом, його вилучили.
Згодом же поліцейські оперативно встановили, що до незаконного заволодіння автомобілем причетні двоє 15-річних жителів Ковельського району.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.
Зображення ілюстративне
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