Скільки техніки і живої сили ворога ліквідували в Україні за добу
Сьогодні, 09:41
За минулу добу Сили оборони України знищили ще 570 загарбників, 9 танків, 8 дронів і 17 ББМ ворога.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ вранці 30 серпня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 262410 (+570) осіб,
• танків ‒ 4423 (+9) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8596 (+17) од,
• артилерійських систем – 5476 (+26) од,
• РСЗВ – 733 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 500 (+0) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 316 (+0) од,
• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4395 (+8) од,
• крилатих ракет ‒ 1419 (+0) од,
• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7953 (+44) од,
• спеціальної техніки ‒ 825 (+5).
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ вранці 30 серпня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 262410 (+570) осіб,
• танків ‒ 4423 (+9) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8596 (+17) од,
• артилерійських систем – 5476 (+26) од,
• РСЗВ – 733 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 500 (+0) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 316 (+0) од,
• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4395 (+8) од,
• крилатих ракет ‒ 1419 (+0) од,
• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7953 (+44) од,
• спеціальної техніки ‒ 825 (+5).
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