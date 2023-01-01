Скільки техніки і живої сили ворога ліквідували в Україні за добу





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ вранці 30 серпня.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько 262410 (+570) осіб,

• танків ‒ 4423 (+9) од,

• бойових броньованих машин ‒ 8596 (+17) од,

• артилерійських систем – 5476 (+26) од,

• РСЗВ – 733 (+0) од,

• засобів ППО ‒ 500 (+0) од,

• літаків – 315 (+0) од,

• гелікоптерів – 316 (+0) од,

• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4395 (+8) од,

• крилатих ракет ‒ 1419 (+0) од,

• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 7953 (+44) од,

• спеціальної техніки ‒ 825 (+5).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони України знищили ще 570 загарбників, 9 танків, 8 дронів і 17 ББМ ворога.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ вранці 30 серпня.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 262410 (+570) осіб,• танків ‒ 4423 (+9) од,• бойових броньованих машин ‒ 8596 (+17) од,• артилерійських систем – 5476 (+26) од,• РСЗВ – 733 (+0) од,• засобів ППО ‒ 500 (+0) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 316 (+0) од,• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4395 (+8) од,• крилатих ракет ‒ 1419 (+0) од,• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 7953 (+44) од,• спеціальної техніки ‒ 825 (+5).

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