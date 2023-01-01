Покарали чотирьох молодиків із Нововолинська, які хотіли незаконно дістатися до Польщі

Покарали чотирьох молодиків із Нововолинська, які хотіли незаконно дістатися до Польщі
Четверо волинян спробували незаконно дістатися Польщі. Суд оштрафував їх на 8500 гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Молодиків днями затримали прикордонники Волинського загону за сотню метрів до українсько-польського кордону.

Випереджувальну інформацію про протиправні наміри хлопців прикордонний наряд отримав від оперативників Держприкордонслужби.

Щойно незнайомці наблизилися до держрубежу, їх затримали.

Правопорушниками виявилися 21-річні мешканці Нововолинська. Вони зізналися, що хотіли потрапити до країн ЄС. Оскільки законних підстав для виїзду з України під час воєнного стану в них не було, вирішили перетнути кордон у незаконний спосіб, минаючи пункти пропуску.

Відносно чоловіків прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Учора суд розглянув зазначені справи та призначив покарання у виді штрафу в розмірі по 8500 гривень.


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Теги: Волинь, Нововолинськ, Польща, молодики
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