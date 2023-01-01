Покарали чотирьох молодиків із Нововолинська, які хотіли незаконно дістатися до Польщі
Сьогодні, 10:20
Четверо волинян спробували незаконно дістатися Польщі. Суд оштрафував їх на 8500 гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Молодиків днями затримали прикордонники Волинського загону за сотню метрів до українсько-польського кордону.
Випереджувальну інформацію про протиправні наміри хлопців прикордонний наряд отримав від оперативників Держприкордонслужби.
Щойно незнайомці наблизилися до держрубежу, їх затримали.
Правопорушниками виявилися 21-річні мешканці Нововолинська. Вони зізналися, що хотіли потрапити до країн ЄС. Оскільки законних підстав для виїзду з України під час воєнного стану в них не було, вирішили перетнути кордон у незаконний спосіб, минаючи пункти пропуску.
Відносно чоловіків прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
Учора суд розглянув зазначені справи та призначив покарання у виді штрафу в розмірі по 8500 гривень.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Молодиків днями затримали прикордонники Волинського загону за сотню метрів до українсько-польського кордону.
Випереджувальну інформацію про протиправні наміри хлопців прикордонний наряд отримав від оперативників Держприкордонслужби.
Щойно незнайомці наблизилися до держрубежу, їх затримали.
Правопорушниками виявилися 21-річні мешканці Нововолинська. Вони зізналися, що хотіли потрапити до країн ЄС. Оскільки законних підстав для виїзду з України під час воєнного стану в них не було, вирішили перетнути кордон у незаконний спосіб, минаючи пункти пропуску.
Відносно чоловіків прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
Учора суд розглянув зазначені справи та призначив покарання у виді штрафу в розмірі по 8500 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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