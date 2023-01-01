Покарали чотирьох молодиків із Нововолинська, які хотіли незаконно дістатися до Польщі





Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



Молодиків днями затримали прикордонники Волинського загону за сотню метрів до українсько-польського кордону.



Випереджувальну інформацію про протиправні наміри хлопців прикордонний наряд отримав від оперативників Держприкордонслужби.



Щойно незнайомці наблизилися до держрубежу, їх затримали.



Правопорушниками виявилися 21-річні мешканці Нововолинська. Вони зізналися, що хотіли потрапити до країн ЄС. Оскільки законних підстав для виїзду з України під час воєнного стану в них не було, вирішили перетнути кордон у незаконний спосіб, минаючи пункти пропуску.



Відносно чоловіків прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».



Учора суд розглянув зазначені справи та призначив покарання у виді штрафу в розмірі по 8500 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Четверо волинян спробували незаконно дістатися Польщі . Суд оштрафував їх на 8500 гривень.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Молодиків днями затримали прикордонники Волинського загону за сотню метрів до українсько-польського кордону.Випереджувальну інформацію про протиправні наміри хлопців прикордонний наряд отримав від оперативників Держприкордонслужби.Щойно незнайомці наблизилися до держрубежу, їх затримали.Правопорушниками виявилися 21-річні мешканці Нововолинська. Вони зізналися, що хотіли потрапити до країн ЄС. Оскільки законних підстав для виїзду з України під час воєнного стану в них не було, вирішили перетнути кордон у незаконний спосіб, минаючи пункти пропуску.Відносно чоловіків прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».Учора суд розглянув зазначені справи та призначив покарання у виді штрафу в розмірі по 8500 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію